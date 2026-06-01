Acessos da Praça Oscar Zandavalli passam por readequação

Nesta segunda-feira, 1º de junho, o Governo de Mundo Novo, por meio da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria Adjunta de Indústria, Comércio e Turismo, realiza mais uma etapa da readequação da Praça Oscar Zandavalli.

Os trabalhos estão sendo executados nos acessos da praça pela Rua Filinto Müller e pela Travessa Pedro Ramalho, onde estão sendo construídas novas calçadas. A iniciativa tem como objetivo melhorar a acessibilidade, a segurança e a circulação de pedestres no local.

A Secretaria Municipal de Obras solicita a colaboração da população para que não pise nas calçadas recém-construídas até a secagem completa do concreto e a liberação da área, garantindo a qualidade e a durabilidade do serviço realizado.