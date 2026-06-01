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    Acessos da Praça Oscar Zandavalli passam por readequação

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Nesta segunda-feira, 1º de junho, o Governo de Mundo Novo, por meio da Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria Adjunta de Indústria, Comércio e Turismo, realiza mais uma etapa da readequação da Praça Oscar Zandavalli.
    Os trabalhos estão sendo executados nos acessos da praça pela Rua Filinto Müller e pela Travessa Pedro Ramalho, onde estão sendo construídas novas calçadas. A iniciativa tem como objetivo melhorar a acessibilidade, a segurança e a circulação de pedestres no local.
    A Secretaria Municipal de Obras solicita a colaboração da população para que não pise nas calçadas recém-construídas até a secagem completa do concreto e a liberação da área, garantindo a qualidade e a durabilidade do serviço realizado.
    A parceria entre as secretarias reforça o compromisso da administração municipal com a valorização dos espaços públicos, proporcionando mais conforto, segurança e qualidade de vida para a população.
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