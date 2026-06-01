MS pode registrar mínima de 10°C nesta semana; frio deve atingir cidades do sul

Ponta Porã, Iguatemi, Sete Quedas e Aral Moreira estão entre os que podem ter manhãs mais frias até quinta.

Mato Grosso do Sul pode registrar mínima de 10°C nesta semana, principalmente nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados. A previsão vale para o período entre terça (2) e quinta-feira, quando o Estado deve ter tempo firme, sol, variação de nebulosidade e manhãs mais frias.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as mínimas nessas regiões devem variar entre 10°C e 15°C, com máximas entre 22°C e 27°C. A queda nas temperaturas será mais sentida em municípios como Dourados, Ponta Porã, Iguatemi, Sete Quedas, Aral Moreira, Amambai, Caarapó, Fátima do Sul, Naviraí, Itaquiraí, Mundo Novo, Eldorado, Juti e Laguna Carapã.

Dourados aparece com mínima de 14°C na terça-feira, 12°C na quarta-feira e 11°C na quinta-feira. Ponta Porã deve registrar 14°C na terça, 13°C na quarta e 12°C na quinta. Em Iguatemi, a previsão é de 12°C na terça, 13°C na quarta e 12°C na quinta-feira.

Conforme a previsão, o tempo firme e as manhãs frias são resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, centrado sobre o Oceano Atlântico, e da presença de uma massa de ar mais seca sobre Mato Grosso do Sul.

Apesar do frio no começo do dia, as temperaturas sobem durante a tarde. Em algumas regiões, as máximas podem chegar a 30°C e 33°C, principalmente no Pantanal, sudoeste, norte e nordeste do Estado. A baixa umidade relativa do ar também exige atenção, com índices entre 15% e 35% nos horários mais quentes do dia.

Na terça-feira, Campo Grande deve ter tempo firme, sol e pouca nebulosidade. A mínima prevista é de 16°C, com máxima de 27°C.

No sul do Estado, o frio aparece com mais força. Iguatemi deve registrar mínima de 12°C e máxima de 25°C. Dourados terá variação entre 14°C e 26°C. Ponta Porã deve marcar 14°C de mínima e 23°C de máxima. Pela previsão regional, municípios como Sete Quedas, Aral Moreira, Amambai, Caarapó, Naviraí, Itaquiraí, Mundo Novo e Eldorado também ficam dentro da faixa de mínimas entre 10°C e 15°C.

Em Três Lagoas, a previsão é de 15°C a 27°C. Paranaíba deve ter mínima de 14°C e máxima de 29°C. Anaurilândia aparece com 14°C a 26°C.

Na região norte, Coxim deve registrar 17°C a 32°C, enquanto Camapuã terá 16°C a 30°C. No Pantanal, Corumbá deve variar entre 20°C e 32°C. Aquidauana terá 18°C a 30°C, e Porto Murtinho, 19°C a 30°C.

Na quarta-feira, as temperaturas caem mais no sul de Mato Grosso do Sul. Dourados deve registrar mínima de 12°C e máxima de 24°C. Ponta Porã terá 13°C a 22°C, e Iguatemi, 13°C a 23°C.

Pela previsão regional, cidades do Sul, Cone-Sul e Grande Dourados podem ter mínimas entre 10°C e 15°C. Essa condição inclui municípios como Sete Quedas, Aral Moreira, Amambai, Caarapó, Fátima do Sul, Naviraí, Itaquiraí, Mundo Novo, Eldorado, Juti, Laguna Carapã e Maracaju. O frio deve ser mais sentido no início da manhã.

Em Campo Grande, a previsão é de mínima de 15°C e máxima de 26°C, com tempo firme e sol entre nuvens. No leste, Três Lagoas deve registrar 14°C a 26°C. Anaurilândia terá 13°C a 24°C, e Paranaíba, 12°C a 28°C. Na região norte, Coxim deve ter mínima de 18°C e máxima de 32°C. Camapuã deve variar entre 16°C e 30°C.

No Pantanal, Corumbá terá 21°C a 32°C. Aquidauana deve registrar 17°C a 29°C, enquanto Porto Murtinho terá 19°C a 30°C.

A quinta-feira deve ser o dia mais frio da sequência para algumas cidades do sul do Estado. Dourados aparece no mapa com mínima de 11°C e máxima de 26°C. Ponta Porã deve registrar 12°C a 23°C, e Iguatemi, 12°C a 24°C.

Como o boletim regional aponta mínimas entre 10°C e 15°C para Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, a quinta-feira também pode ter marcas próximas de 10°C em municípios como Sete Quedas, Aral Moreira, Amambai, Caarapó, Naviraí, Itaquiraí, Mundo Novo, Eldorado, Juti, Laguna Carapã, Fátima do Sul e Maracaju.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 15°C, com máxima de 28°C. A Capital deve seguir com tempo firme, predomínio de sol e baixa umidade durante a tarde.

No leste, Três Lagoas deve ter 14°C a 25°C. Anaurilândia aparece com 13°C a 26°C, e Paranaíba, com 13°C a 30°C. Na região norte, Camapuã deve variar entre 14°C e 31°C, enquanto Coxim terá 17°C a 32°C.

No Pantanal, as tardes serão mais quentes. Corumbá deve registrar 19°C de mínima e 33°C de máxima. Aquidauana terá 16°C a 30°C, e Porto Murtinho, 17°C a 31°C.

Além das manhãs frias, Mato Grosso do Sul deve enfrentar baixos índices de umidade relativa do ar. Nas regiões oeste, norte, nordeste e pantaneira, os valores podem ficar entre 15% e 35% nos horários mais quentes do dia.

Para o período entre 1º e 17 de junho, a tendência indica chuva acumulada entre 50 mm e 130 mm no Estado. Os maiores volumes, entre 80 mm e 130 mm, são previstos para as regiões centro, sudeste, leste e nordeste de Mato Grosso do Sul.

Com informações: Campo Grande News