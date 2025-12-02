DOF fecha entreposto, recupera caminhão roubado e apreende 70 mil pacotes de cigarros em Mundo Novo

DOF –

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na noite deste domingo (30), em Mundo Novo, 70 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os produtos estavam armazenados no interior de uma residência e em um caminhão-baú Iveco, roubado no Estado de Minas Gerais.

A equipe realizava patrulhamento pelo perímetro urbano do município quando o condutor do veículo abandonou o caminhão no imóvel e fugiu a pé pelo Bairro Vila Nova. Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Durante a vistoria, os policiais encontraram grande quantidade de pacotes de cigarros na casa e no caminhão. Em checagem às placas afixadas, foi constatado que eram falsas e que o veículo havia sido roubado em 2022, na cidade de Belo Horizonte (MG).

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 3,7 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal em Mundo Novo.

A ação do DOF ocorreu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).