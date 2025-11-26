quarta-feira,
26/11/2025
Mais
    InícioDestaqueNova ambulância a caminho: veículo vai reforçar atendimento em saúde
    DestaqueItaquiraí

    Nova ambulância a caminho: veículo vai reforçar atendimento em saúde

    willian
    willian
    A Prefeitura de Itaquiraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a aquisição de mais uma ambulância destinada a fortalecer o atendimento à população. O novo veículo é uma ambulância tipo A, modelo Hilux, adquirida com o objetivo de ampliar a capacidade de resposta em situações de urgência e garantir maior qualidade no transporte de pacientes.
    O prefeito Thalles Tomazelli assinou, recentemente, o contrato no valor R$ 290.000,00, demonstrando o compromisso da administração municipal em melhorar continuamente a estrutura da saúde pública.
    A compra foi realizada junto à empresa KCINCO Caminhões e Ônibus Ltda, conforme estabelecido no Contrato nº 95/2025, vinculado ao Processo nº 82/2025.
    Segundo a Secretaria de Saúde, a nova ambulância irá integrar a frota já existente, contribuindo para atendimentos mais ágeis e seguros. A administração do prefeito Thalles e do vice, Dr. Bruno, segue investindo na modernização da saúde, garantindo melhores condições de atendimento aos moradores de Itaquiraí.
    Artigo anterior
    Comitiva de Mundo Novo inicia agendas em Brasília

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: