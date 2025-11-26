Nova ambulância a caminho: veículo vai reforçar atendimento em saúde

A Prefeitura de Itaquiraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a aquisição de mais uma ambulância destinada a fortalecer o atendimento à população. O novo veículo é uma ambulância tipo A, modelo Hilux, adquirida com o objetivo de ampliar a capacidade de resposta em situações de urgência e garantir maior qualidade no transporte de pacientes.

O prefeito Thalles Tomazelli assinou, recentemente, o contrato no valor R$ 290.000,00, demonstrando o compromisso da administração municipal em melhorar continuamente a estrutura da saúde pública.

A compra foi realizada junto à empresa KCINCO Caminhões e Ônibus Ltda, conforme estabelecido no Contrato nº 95/2025, vinculado ao Processo nº 82/2025.