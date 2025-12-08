Com mandatos em Mundo Novo, operação da Polícia Civil do MT mira quadrilha que lavava dinheiro do tráfico

TaNaMidiaNavirai –

A Polícia Civil do Mato Grosso desencadeou ontem, quarta-feira (3) a Operação Efat, com foco na desarticulação de esquema criminoso milionário voltado à lavagem de dinheiro oriundo dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

A ação mobiliza equipes em várias cidades de Mato Grosso e também em Mundo Novo, no extremo sul de Mato Grosso do Sul, totalizando 148 ordens judiciais.

A investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos identificou movimentações bancárias superiores a R$ 205 milhões, realizadas por meio de contas de pessoas físicas e jurídicas ligadas diretamente ao núcleo criminoso.

Foram cumpridos na operação 34 mandados de busca e apreensão domiciliar, 40 medidas cautelares diversas de prisão, 40 bloqueios de contas bancárias de pessoas físicas, 160 bloqueios de contas bancárias de pessoas jurídicas, até o valor de R$ 41,2 milhões, e o sequestro de imóveis e veículos automotores. As ordens judiciais foram expedidas pelo Núcleo de Justiça 4.0 da Justiça de Cuiabá/MT.

A operação contou com apoio de equipes da Diretoria de Atividades Especiais (DAE), da Gerência de Combate ao Crime Organizado e Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Fazendários (GCCO/Draco), Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado (Deccor), Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema), Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (Defaz), Diretoria Metropolitana, Diretoria do Interior e apoio da Delegacia de Primavera de Leste, Água Boa, Sorriso e apoio da Delegacia de Mundo Novo (MS) e da OAB de Mato Grosso do Sul (OAB-MT).

As investigações da Denarc identificaram o esquema de lavagem de dinheiro envolvendo diversos que diversos integrantes da organização criminosa, incluindo líderes do grupo, movimentavam valores expressivos por meio de contas próprias, sem qualquer lastro documental ou origem lícita comprovada.

Parte dos recursos era fracionada em pequenas quantias e transferida para contas de pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de dificultar a real origem do dinheiro. Apenas um dos investigados movimentou, em poucos meses, quantias de R$ 25 milhões e R$ 24 milhões, conforme demonstrado em levantamento realizado.

A investigação contou com atuação estratégica do Núcleo de Inteligência e do Laboratório de Lavagem de Capitais da Polícia Civil, que reuniram provas robustas das atividades ilícitas e da estrutura financeira do grupo ligado à facção criminosa. Durante o período da investigação, foram presos em flagrante vários integrantes da organização, por tráfico de drogas.

Segundo o delegado da Denarc, Raphael Rigonatto, responsável pelas investigações, as medidas visam não apenas a responsabilização penal dos envolvidos, mas também a asfixia financeira da organização criminosa.

“O objetivo é interromper o fluxo financeiro da facção criminosa e ampliar o alcance das ações repressivas contra o crime organizado em Mato Grosso”, disse o delegado.

As investigações prosseguem para apuração detalhada de material apreendido e a apuração de eventuais novos envolvidos.