    Comitiva de Mundo Novo inicia agendas em Brasília

    A comitiva de Mundo Novo formada pela prefeita Rosaria Andrade, vereadores Jefferson Cavalcante-Pinduca (Presidente), Neguinha, Vavá, Quexada, Ravini, Jader, Gessé e Élcio, iniciaram na manhã desta terça-feira uma série de agendas em Brasília, onde irão protocolar projetos junto aos oito deputados federais e os três senadores do Mato Grosso do Sul.

    Na primeira agenda foram recebidos no Ministério da Agricultura, onde o mundonovense Raul Amaducci, secretário de Políticas de Govenança do Ministério, recebeu a comitiva e recebeu projetos para investimentos na agricultura familiar e novos equipamento  para o município.

    ROSE/TEREZA

    Ainda nesta terça-feira as lideranças pela senadora  Tereza Cristina e por Rose Modesto, serão recebidas pela assessora especial do presidente do Senado da República.

    AGENDA

    Rosária e vereadores serão recebidos pelos senadores Nelsinho Trad e Soraya Thronicke e pelos deputados federais Geraldo Resende, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira, Rodolfo Nogueira, Luiz Ovando, Camila Jara, Vander Loubet e Polon, onde apresentam projetos para saúde, educação, infraestrutura, esportes e lazer.

    FONTE: OLiberalNews

