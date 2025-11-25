quarta-feira,
26/11/2025
Mais
    InícioDestaqueItaquiraí: Justiça Eleitoral anula votos da coligação PT/PV em Itaquiraí por fraude...
    DestaqueItaquiraí

    Itaquiraí: Justiça Eleitoral anula votos da coligação PT/PV em Itaquiraí por fraude à cota de gênero

    willian
    willian

    Ta Em Foco –

    A sentença, assinada pelo juiz eleitoral Glauber José de Souza Maia nesta quarta-feira (12), determina a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da federação, a nulidade dos votos obtidos pela coligação e a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, o que deve alterar a composição da Câmara Municipal.

    Segundo a decisão, quatro candidaturas femininas registradas pela coligação foram consideradas fictícias — Ângela

    Aparecida Borges, Zenilda Maria da Silva, Eva Ribeiro Klauss e Maria Auzinete de Lima – por apresentarem votação inexpressiva, movimentação financeira mínima e ausência de campanha real. As quatro foram declaradas inelegíveis por oito anos.

    A Justiça concluiu que a fraude teve impacto direto no resultado das eleições, beneficiando o então vereador eleito Antônio Francisco da Silva (Zuza), que concorreu pela mesma federação. A sentença enfatiza que, sem o registro dessas candidaturas de fachada, o partido não teria alcançado o percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas exigido pela Lei Eleitoral, o que inviabilizaria todo o registro da chapa.

    Com a decisão, a Justiça Eleitoral determinou a nova totalização dos votos no município e a comunicação à Câmara Municipal de Itaquiraí para eventual mudança na composição do Legislativo.

    A sentença ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

    Artigo anterior
    DOF apreende três caminhões carregados com cigarros contrabandeados avaliados em quase R$ 3 milhões em Mundo Novo
    Próximo artigo
    Mundo Novo – Idoso perde quase R$ 18 mil em golpe pelo WhatsApp do falso funcionário de banco

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: