Mundo Novo – Idoso perde quase R$ 18 mil em golpe pelo WhatsApp do falso funcionário de banco

Um morador da cidade de Mundo Novo caiu no famoso golpe da falsa central de segurança bancária. Um senhor de 63 anos foi vítima de uma fraude sofisticada pelo WhatsApp e perdeu R$ 17.935,36, após ser convencido a fazer uma transferência via TED para criminosos.

O caso aconteceu no final da manhã de ontem (13/11), por volta das 11h, quando a vítima recebeu uma ligação de vídeo pelo WhatsApp que mostrava o nome e o logo de um banco conhecido. A pessoa do outro lado se identificou como funcionário do setor de segurança e logo deu o aviso que alguém estaria tentando acessar o aplicativo da vítima por outro celular para fazer um empréstimo.

O senhor, que tem cuidado com o uso do aplicativo, disse que desconhecia a tentativa e que só ele usava o celular. A falsa funcionária, então, disse que passaria a ligação para outra pessoa iniciar os “procedimentos de segurança” para barrar tal acesso indevido.

A vítima recebeu uma nova chamada de vídeo, onde o telão da câmera mostrou uma tela que estaria sendo compartilhada com o golpista. O criminoso, que também se passou por funcionário do banco, deu o nome completo e o CPF de uma pessoa chamada Alexandre, afirmando que era ele o indivíduo que estava tentando o acesso não autorizado.

O senhor de 63 anos foi instruído a fazer uma “checagem” do nome de Alexandre no próprio aplicativo do banco, como se estivesse verificando se a tentativa era real. No entanto, o que ele estava fazendo, na verdade, era digitar o nome de Alexandre em um campo que permitia a transferência de dinheiro (TED).

Assim que a “checagem” foi concluída, a suposta atendente pediu para que o aplicativo fosse fechado.

Ao abrir o aplicativo novamente, o senhor notou havia um TED feito para a conta de Alexandre no valor exato de R$ 17.935,36.

Após notar que teria caído em um golpe, a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo, onde afirmou que nunca autorizou aquela transferência e que foi induzido ao erro por golpistas que se fizeram passar por funcionários do banco. Assim que descobriu que havia caído em um golpe, o senhor se dirigiu imediatamente à agência bancária para tentar bloquear a transação e tomar as medidas cabíveis.

Fique Atento: As centrais de segurança de bancos nunca ligam para clientes pedindo para instalar aplicativos, compartilhar a tela do celular ou fazer procedimentos que envolvam a digitação de senhas ou a realização de transferências (TED ou PIX) sob o pretexto de “cancelamento” ou “checagem”. Em caso de dúvidas, desligue e ligue você mesmo para os canais oficiais do seu banco.