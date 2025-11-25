quarta-feira,
26/11/2025
    DOF apreende três caminhões carregados com cigarros contrabandeados avaliados em quase R$ 3 milhões em Mundo Novo

    willian
    Grupo de suspeitos escapa em direção à mata e não são localizados após apreensão

    DOF –

    Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta terça-feira (25), em uma chácara próxima à BR-163, em Mundo Novo, dois caminhões Mercedes-Benz e um caminhão Iveco carregados com 45 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

    Os militares faziam patrulhamento pela zona rural do município quando receberam informações sobre a movimentação de veículos suspeitos no local. Em deslocamento, a equipe chegou até a propriedade.

    Ao se aproximarem dos caminhões, um grupo de homens que estava na chácara fugiu a pé em direção a uma área de mata. Diligências foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado.

    Durante vistoria nos veículos, os policiais encontraram diversas caixas de cigarros. Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 2,8 milhões, foram encaminhados à Receita Federal de Mundo Novo.

    A ação dos policiais do DOF ocorreu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

    Fonte: Conesul em foco

