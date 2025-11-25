Hilux furtada no Rio de Janeiro é recuperada em Itaquiraí; Força Tática também apreende maconha

Portal do Conesul –
A Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar recuperou, na tarde da última segunda-feira (24), uma Toyota Hilux furtada no estado do Rio de Janeiro e apreendeu mais de um quilo de maconha em uma residência no município de Itaquiraí. A ocorrência foi registrada por volta das 17h, durante patrulhamento tático em um bairro da cidade.
Durante as rondas, os policiais visualizaram uma Hilux sem placas no quintal de uma casa. Ao acessar um terreno baldio nos fundos do imóvel, a equipe conseguiu ver que havia uma placa instalada na carroceria do veículo.Em consulta ao sistema policial, constatou-se que a placa pertencia a outro automóvel, sendo a caminhonete identificada como produto de furto ocorrido em 8 de novembro deste ano, no Rio de Janeiro (RJ).Na sequência das buscas, os militares encontraram 1,1 kg de maconha escondidos dentro da residência. A droga e o veículo foram apreendidos e encaminhados à autoridade policial para as providências cabíveis. A autoria do crime segue em apuração.
A ação contou com apoio fundamental da Rádio Patrulha de Itaquiraí, que atuou durante toda a ocorrência e contribuiu para o êxito da operação. Com informações PMMS/Naviraí