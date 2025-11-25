quarta-feira,
26/11/2025
    Prefeita Rosária e Vereadores Buscam Parceria e Doações na Receita Federal de Mundo Novo-MS

    A Prefeita Rosária Lucca, acompanhada por uma comitiva de vereadores, realizou uma visita oficial à Alfândega da Receita Federal do Brasil em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira (14/11). A delegação foi recebida pelo Delegado Thiago Andrade Hering, responsável pela unidade.
    A comitiva de representantes municipais era composta pelo Presidente da Câmara, Pinduca, e pelos vereadores Neguinha do PT, Kaudi, Gessé, Raviny, Élcio, e Quexada.

    Solicitações e Fortalecimento da Parceria
    O principal tema da reunião foi a solicitação de destinação de veículos e produtos apreendidos pela Receita Federal ao município. A Prefeita Rosária Lucca deu ênfase especial à necessidade de uma prancha para transporte de maquinários de escavação, equipamento que o município não possui e que é vital para obras de infraestrutura.
    Além dos pedidos, foi ressaltada a importância da parceria e da cooperação mútua entre a gestão municipal e a unidade da Receita Federal para o desenvolvimento da região.

    Porto Seco e Desembaraços Aduaneiros
    Outros pontos de destaque abordados pela Prefeita e pelos vereadores incluíram a preocupação com os atrasos nos desembaraços aduaneiros, que geram transtornos e prejuízos para o fluxo comercial.
    Na busca por uma solução de longo prazo para esses problemas, a comitiva apresentou a ideia de um estudo voltado para o desenvolvimento e a construção de um Porto Seco no município. Segundo a Prefeita, a implementação dessa estrutura seria um avanço significativo para agilizar a logística e impulsionar a economia local.
    > “A construção de um Porto Seco é um projeto visionário que pode resolver muitos dos nossos gargalos logísticos e fortalecer Mundo Novo como um polo importante”, afirmou a Prefeita Rosária Lucca.

    Os representantes da unidade da Receita Federal demonstraram grande entusiasmo com a proposta do Porto Seco. A Prefeita Rosária Lucca, por sua vez, se comprometeu a encaminhar os estudos preliminares sobre o projeto ao Delegado Thiago Hering e sua equipe para que possam analisá-los e contribuir com o conhecimento técnico.

    Ao final do encontro, o Delegado e seus representantes se prontificaram a atender os pedidos de destinação e doações dentro das possibilidades e legalidades da Receita Federal, sinalizando um clima positivo para futuras colaborações.

