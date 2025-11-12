Câmara Municipal é Palco de Talento Musical Estudantil

Mundo Novo/MS – Em uma sessão ordinária movimentada nesta segunda-feira, 10 de novembro de 2025, a Câmara Municipal de Mundo Novo, sob a presidência do vereador Jefferson Cavalcante (Pinduca), cumpriu sua pauta legislativa com a votação e aprovação de dois projetos de autoria do Executivo.

A noite foi marcada por um momento cultural de destaque antes da Ordem do Dia. A Professora Geslaine Santos Silva utilizou a tribuna para apresentar o “Projeto Arte e Cultura na Escola”, desenvolvido por meio do “Projeto Fronteira Musical”, uma iniciativa da Escola Estadual Castelo Branco.

Em um momento emocionante, a professora e seus alunos fizeram uma apresentação musical, tocando a canção “Imagine”, de John Lennon. A dinâmica consistiu em uma performance ao piano, onde a Professora Geslaine tocava a harmonia, enquanto os alunos se revezavam para executar a melodia no mesmo instrumento.

Projetos Aprovados

Na sequência, os vereadores deram prosseguimento à pauta. Após o uso da tribuna livre, foram colocados em votação os projetos agendados, que foram aprovados pelo plenário. Os dois projetos de iniciativa do Executivo aprovados tratam da revogação de leis anteriores relacionadas à doação de imóveis municipais: