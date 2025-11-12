Câmara Municipal é Palco de Talento Musical Estudantil

Mundo Novo/MS – Em uma sessão ordinária movimentada nesta segunda-feira, 10 de novembro de 2025, a Câmara Municipal de Mundo Novo, sob a presidência do vereador Jefferson Cavalcante (Pinduca), cumpriu sua pauta legislativa com a votação e aprovação de dois projetos de autoria do Executivo.
A noite foi marcada por um momento cultural de destaque antes da Ordem do Dia. A Professora Geslaine Santos Silva utilizou a tribuna para apresentar o “Projeto Arte e Cultura na Escola”, desenvolvido por meio do “Projeto Fronteira Musical”, uma iniciativa da Escola Estadual Castelo Branco.
Em um momento emocionante, a professora e seus alunos fizeram uma apresentação musical, tocando a canção “Imagine”, de John Lennon. A dinâmica consistiu em uma performance ao piano, onde a Professora Geslaine tocava a harmonia, enquanto os alunos se revezavam para executar a melodia no mesmo instrumento.
Projetos Aprovados
Na sequência, os vereadores deram prosseguimento à pauta. Após o uso da tribuna livre, foram colocados em votação os projetos agendados, que foram aprovados pelo plenário. Os dois projetos de iniciativa do Executivo aprovados tratam da revogação de leis anteriores relacionadas à doação de imóveis municipais:
- Projeto de Lei do Executivo nº 047/2025: Revoga a Lei Municipal nº 1.374/2023. Esta lei anterior autorizava a doação de um imóvel urbano (Lote 008/C da Quadra 420) à empresa Tiago Feltrin Júlio ME. A revogação foi necessária devido a um pedido formal de desistência da doação por parte da beneficiária, resultando na reversão do imóvel ao patrimônio do Município.
- Projeto de Lei do Executivo nº 048/2025: Revoga a Lei Municipal nº 1.378/2023. A lei revogada autorizava a doação de outro imóvel urbano (Lote 001/F da Quadra 412) à empresa M. H. Rodrigues Inove Marmoraria ME. Assim como no projeto anterior, a revogação se deu após o pedido formal de desistência da doação por parte da empresa beneficiária.