Acidente envolvendo quatro veículos na BR-163 entre Naviraí e Juti, deixa uma vítima fatal

Colisão entre duas carretas e dois carros provocou congestionamento de oito quilômetros e deixou outras duas pessoas feridas

Portal do Conesul –

Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo duas carretas e dois veículos de passeio, na manhã desta terça-feira (21), na BR-163, no trecho entre Naviraí e Juti, região sul de Mato Grosso do Sul. O engavetamento ocorreu por volta das 9h, na altura do km 164, e provocou um congestionamento de aproximadamente oito quilômetros.

Segundo informações da concessionária Motiva Pantanal (antiga CCR MSVia), o acidente envolveu uma picape Fiat Toro branca, um Volkswagen Gol branco e as duas carretas. Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência e organizar o tráfego no local.

De acordo com o boletim preliminar, a colisão resultou em duas vítimas ilesas, uma vítima leve, uma em estado grave e uma mulher morta, que estava no interior do Gol. A vítima fatal e outras duas pessoas ficaram presas nas ferragens e precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros.

Testemunhas relataram que uma das carretas estava parada em um trecho de “pare e siga”, devido a obras na pista. Logo atrás, aguardavam a Fiat Toro e o Gol. Em seguida, uma segunda carreta, que vinha no mesmo sentido, perdeu o controle e colidiu violentamente com os dois carros. O impacto empurrou o Gol para fora da pista e fez com que a Toro ficasse prensada sob a carreta da frente.

Por conta da gravidade do acidente, o trânsito precisou ser interditado parcialmente, e a fila de veículos se estendeu por vários quilômetros. A concessionária informou que suas equipes permaneceram no local até a liberação total da rodovia.

Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados oficialmente. O caso será investigado pela Polícia Civil, com apoio da PRF.