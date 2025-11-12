quarta-feira,
26/11/2025
    Gabaritos do 1º dia do Enem 2025 já podem ser consultados no portal do Inep

    Os estudantes que fizeram o primeiro dia do Enem 2025 já podem consultar os gabaritos e os Cadernos de Questões. O material foi liberado nesta quinta-feira (13) no portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e está organizado por dia de aplicação e pela cor dos cadernos (clique aqui).

    Também foram disponibilizadas versões adaptadas para pessoas com deficiência visual, que podem ser lidas por softwares como o NVDA (Non Visual Desktop Access) e o Dosvox (Sistema DOSVOX), que transformam o conteúdo em áudio.

    No próximo domingo (16), os participantes voltam para responder às provas de ciências da natureza e matemática. Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h. A prova começa às 13h30 e termina às 18h30, meia hora mais cedo do que no domingo passado. Os horários seguem o fuso de Brasília.

    A reaplicação do Enem está garantida para candidatos de cidades atingidas por desastres naturais. As novas provas serão nos dias 16 e 17 de dezembro. Quem faltou por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas pode pedir reaplicação na Página do Participante entre 17 e 21 de novembro, até 12h.

    O Enem segue sendo o principal caminho de acesso ao ensino superior no país, sendo usado no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), no Prouni (Programa Universidade para Todos) e no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Universidades públicas e privadas também utilizam a nota como critério de seleção, além das instituições portuguesas que mantêm convênio com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

