Patrulha Rural cumpre mandado de prisão em Guaíra durante operação

Na segunda-feira (22), durante ações da Operação SULMaSSP, uma equipe da Patrulha Rural da 2ª Companhia da Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão em Guaíra.

A abordagem ocorreu durante patrulhamento pela Avenida Lindolfo Pedro Ames, local onde, segundo informações recebidas pela equipe, poderia estar um homem procurado pela Justiça. Após monitoramento do endereço, os policiais visualizaram um indivíduo com características compatíveis e realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, em consulta ao sistema policial, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara Criminal de Guaíra, relacionado à regressão cautelar de pena, com validade a partir de 18 de junho de 2026.

Diante da confirmação judicial, os policiais deram voz de prisão ao homem. O detido foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a realização do exame de corpo de delito e, posteriormente, entregue à unidade prisional para o cumprimento da determinação judicial.

Com informações: Ponto da Notícia