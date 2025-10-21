Câmara de Mundo Novo Aprova Doação de Lotes para 90 Casas do ‘Minha Casa Minha Vida’ e Homenageia Cientistas Mirins

Mundo Novo (MS) – A Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Mundo Novo, realizada no dia 20 de outubro, foi marcada pela aprovação de um importante projeto de lei focado em habitação popular e por uma emocionante homenagem a estudantes e educadores que se destacaram em uma feira de ciências regional.

A pauta principal incluiu a votação do Projeto de Lei do Executivo nº 046/2025, aprovado por unanimidade. Conforme detalhado pelo Vereador Richardson, o projeto autoriza o município a realizar a doação de lotes para a construção de aproximadamente 90 unidades habitacionais através do programa federal Minha Casa Minha Vida, a serem localizadas no Parque das Araras 2.

Destaques para a Saúde e Educação

A sessão dedicou um momento especial ao Outubro Rosa, recebendo a Sra. Divanete Mariana Benetoli, Presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mundo Novo. Em sua fala na Tribuna, Divanete destacou o trabalho voluntário da Rede, que assiste 42 pessoas cadastradas no município, e ressaltou o apoio que a entidade oferece aos pacientes, incluindo cestas básicas e medicamentos.

O ponto alto da noite foi a inversão da Ordem do Dia para a realização de uma Homenagem a alunos, professores e diretores que conquistaram prêmios na 10ª Feira de Ciências e Tecnologia (FECINAV) do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) Campus Naviraí.

Foram reconhecidas as equipes de diversas escolas, que apresentaram projetos nas áreas de ciências, tecnologia e sustentabilidade: