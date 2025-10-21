terça-feira,
21/10/2025
Mais
    InícioDestaqueCâmara de Mundo Novo Aprova Doação de Lotes para 90 Casas do...
    DestaqueNotícias

    Câmara de Mundo Novo Aprova Doação de Lotes para 90 Casas do ‘Minha Casa Minha Vida’ e Homenageia Cientistas Mirins

    willian
    willian

    Mundo Novo (MS) – A Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Mundo Novo, realizada no dia 20 de outubro, foi marcada pela aprovação de um importante projeto de lei focado em habitação popular e por uma emocionante homenagem a estudantes e educadores que se destacaram em uma feira de ciências regional.

    A pauta principal incluiu a votação do Projeto de Lei do Executivo nº 046/2025, aprovado por unanimidade. Conforme detalhado pelo Vereador Richardson, o projeto autoriza o município a realizar a doação de lotes para a construção de aproximadamente 90 unidades habitacionais através do programa federal Minha Casa Minha Vida, a serem localizadas no Parque das Araras 2.

    Destaques para a Saúde e Educação
    A sessão dedicou um momento especial ao Outubro Rosa, recebendo a Sra. Divanete Mariana Benetoli, Presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mundo Novo. Em sua fala na Tribuna, Divanete destacou o trabalho voluntário da Rede, que assiste 42 pessoas cadastradas no município, e ressaltou o apoio que a entidade oferece aos pacientes, incluindo cestas básicas e medicamentos.

     

    O ponto alto da noite foi a inversão da Ordem do Dia para a realização de uma Homenagem a alunos, professores e diretores que conquistaram prêmios na 10ª Feira de Ciências e Tecnologia (FECINAV) do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) Campus Naviraí.

    Foram reconhecidas as equipes de diversas escolas, que apresentaram projetos nas áreas de ciências, tecnologia e sustentabilidade:

    • Escola Estadual Professora Iolanda Ali: Vencedora na categoria Ciências Humanas. As alunas fizeram uma apresentação emocionante com a releitura do poema Me gritaram negra.
    • Escola Estadual Marechal Rondom: Prêmiado na Categoria – Multidisciplinar
      Projeto: Ecolixo: construção de uma lixeira com reciclagem de papel da Escola Estadual Marechal Rondon através da técnica de papel machê.                                                                                                                      
    • Escola Adventista: Vencedora na Categoria: Ciências Biológica e da Saúde/Ecologia
      – Projeto: Do lixo à consciência.
    • Centro Educacional Mundo Novo Mickey: Teve quatro projetos premiados:
      Projeto 01: Ecotijolos Inteligentes: Inovação Sustentável com Isopor e Plástico para Construções do Amanhã.
      Projeto 02: Andador Inteligente com Arduino: Tecnologia Assistiva para a Mobilidade Segura de Idosos com Deficiência Visual.
      Projeto 03: Raízes Digitais: Integração da Hidroponia com Arduino para uma Agricultura Sustentável e Automatizada.
      Projeto 04: Do Sol para a Mesa: Forno Solar e o Caminho para um Consumo Consciente e Sustentável.
    Artigo anterior
    Câmara de Mundo Novo Discute Projeto do Executivo e Homenagens a Alunos
    Próximo artigo
    Acidente envolvendo quatro veículos na BR-163 entre Naviraí e Juti, deixa uma vítima fatal

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: