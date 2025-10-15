MS está no top 10 nacional de observação de aves no Global Big Day

Campo Grande News –

Mato Grosso do Sul conquistou posição de destaque no Global Big Day, evento mundial de observação de aves promovido pela Universidade Cornell, dos Estados Unidos. O Estado teve dois hotspots entre os dez melhores do Brasil: a Fazenda Barranco Alto, em Aquidauana, que ficou em 3º lugar com 226 espécies registradas, e o PEVRI (Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema), que alcançou o 5º lugar com 207 espécies.

De acordo com o biólogo José Lucas Romero Bento, da IGR (Instância de Governança Regional) Vale das Águas, 27 municípios participaram do evento com 42 equipes. Ele explica que estar entre os melhores do país é uma oportunidade para atrair birdwatchers (observadores de aves) de todo o mundo, fortalecendo o turismo de natureza e o desenvolvimento regional.

Com 73 mil hectares, o PEVRI é referência na conservação de áreas úmidas, enquanto a Fazenda Barranco Alto reforça o protagonismo pantaneiro na proteção da biodiversidade.

No ranking nacional, Mato Grosso do Sul ficou em 12º lugar, com 373 espécies registradas em um único dia, o que representa 55% das aves conhecidas no Estado. Já o Brasil ficou em 3º lugar no ranking mundial, com 1.263 espécies, atrás apenas da Colômbia e do Peru.

Segundo o biólogo, a mobilização sul-mato-grossense tem crescido com o apoio do Instituto Mamede e da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, que promoveram capacitações e incentivaram a adesão de novos municípios ao evento.

Hotspot – A IGR Vale das Águas teve participação com registros em Batayporã, Ivinhema, Jateí, Nova Andradina e Taquarussu, que somaram mais de 220 espécies. No dia do Big Day, 11 de outubro, a equipe “Tricolino” do PEVRI percorreu 100 quilômetros em 14 horas de observação.

Migração e espécies – O evento ocorre estrategicamente nos períodos de migração das aves: em maio, elas seguem do sul para o norte do país e, em outubro, fazem o caminho inverso. Espécies como a águia-pescadora (Pandion haliaetus) e as aves limícolas percorrem milhares de quilômetros entre os hemisférios norte e sul.