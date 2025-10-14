Uma tonelada de maconha é apreendida em caminhão carregado com óleo vegetal

terça-feira,
14/10/2025
    willian
    A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, 978 kg de maconha que estavam escondidos em meio a uma carga de óleo vegetal, em Três Lagoas, cidade a 325 quilômetros de Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (10),

    De acordo com a polícia, a equipe realizava patrulhamento na BR-262, em Três Lagoas, quando abordou um caminhão carregado com óleo vegetal.

    Durante a fiscalização, os policiais notaram indícios de irregularidades na carga e decidiram realizar uma verificação mais detalhada.

    Ao inspecionarem o compartimento de carga, os agentes encontraram vários fardos de maconha escondidos entre os recipientes de óleo. O motorista foi preso e encaminhado, juntamente com o veículo e o entorpecente, para a Polícia Federal de Três Lagoas.

