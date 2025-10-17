sexta-feira,
17/10/2025
Mais
    InícioDestaqueGoverno de Mundo Novo avança em projeto habitacional com 90 novas unidades...
    DestaqueMundo NovoNotícias

    Governo de Mundo Novo avança em projeto habitacional com 90 novas unidades no Parque das Araras 2

    willian
    willian
    O Governo de Mundo Novo segue avançando nas políticas públicas voltadas à habitação. No dia 15, o secretário de Administração Leandro Soares, o secretário adjunto de Habitação Antônio Cavalcante e o presidente da Câmara Municipal Jefferson Cavalcante (Pinduca) estiveram em Campo Grande, onde participaram de reunião com o diretor-executivo da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB), Ubiratan Rebouças Chaves.

    Durante o encontro foi tratado o projeto de 90 unidades habitacionais que serão construídas no bairro Parque das Araras 2, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

    A comitiva também realizou visita técnica à empresa CONSSOL , vencedora da licitação e responsável pela execução das 90 casas.

    De acordo com o secretário adjunto de Habitação, Antônio Cavalcante, o município já possui mais de 300 famílias inscritas no programa. “Essas 90 casas contemplarão as famílias que se enquadram dentro dos critérios do programa habitacional”, explicou.

    O projeto reforça o compromisso do Governo de Mundo Novo em promover moradia digna e qualidade de vida para as famílias que mais precisam, consolidando mais um avanço na política de habitação de interesse social do município.
    Artigo anterior
    MS está no top 10 nacional de observação de aves no Global Big Day
    Próximo artigo
    Mundo Novo sediará a primeira rodada da 1ª Copa Feminina da Assomasul

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: