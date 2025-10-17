Governo de Mundo Novo avança em projeto habitacional com 90 novas unidades no Parque das Araras 2

O Governo de Mundo Novo segue avançando nas políticas públicas voltadas à habitação. No dia 15, o secretário de Administração Leandro Soares, o secretário adjunto de Habitação Antônio Cavalcante e o presidente da Câmara Municipal Jefferson Cavalcante (Pinduca) estiveram em Campo Grande, onde participaram de reunião com o diretor-executivo da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB), Ubiratan Rebouças Chaves.

Durante o encontro foi tratado o projeto de 90 unidades habitacionais que serão construídas no bairro Parque das Araras 2, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida – Entidades, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

A comitiva também realizou visita técnica à empresa CONSSOL , vencedora da licitação e responsável pela execução das 90 casas.