    Prefeito de Naviraí faz entrega da Primeira Etapa das Obras de Revitalização do Balneário Municipal

    Em um evento realizado no último domingo (12-10), durante o Navinerd Edição Paraíso, o Prefeito Rodrigo Sacuno fez a entrega da primeira fase das obras de revitalização do Balneário Municipal. O ato representa uma importante iniciativa da atual gestão, que em 10 meses conseguiu devolver à população parte de um dos principais cartões-postais da cidade, abandonado há quase uma década.

     

    Foto: Roni Silva/PMN

     

    A entrega foi prestigiada por um público expressivo e diversas autoridades, incluindo os deputados estaduais Mara Caseiro e Renato Câmara. A vereadora Sara Castelão, o vereador Mario Nelvo, Murilo Matos, a coordenadora de políticas públicas para as mulheres Naiza Capucci Sacuno, os demais gerentes, a presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Paraíso, Natália Orrutia e o idealizador do projeto Navinerd, Cristiano do Espírito Santo.

     

    Foto: Roni Silva/PMN

    As intervenções desta fase inicial focaram na infraestrutura essencial para o uso público, incluindo a pintura e restauração completa dos quiosques, a reforma dos banheiros, a reestruturação da pista de caminhada e uma limpeza intensiva do lago. A revitalização já demonstra seu potencial no fomento ao esporte, permitindo a realização de eventos de grande porte, como competições de velocross, movimentando a economia local.

    Foto: Victor Dobbins

    “Sempre dizemos que uma boa gestão precisa de uma boa equipe. Esta entrega é a prova viva disso: o resultado de uma administração municipal que confia e de servidores que transformam essa confiança em realidade”, disse a presidente da Associação do Bairro Jardim Paraíso, Natália Orrutia.

    Foto: Roni Silva/PMN

    “A gente quer, de verdade, que vocês gostem do que a administração municipal está fazendo. A entrega deste balneário é a prova de que nós não fazemos nada sozinhos. O sucesso deste projeto se tornou realidade graças a cada um dos nossos funcionários públicos que abraçaram a ideia de recuperar esse espaço. Depois de anos de abandono, estamos aqui hoje entregando, mesmo que parcialmente, um balneário renovado para todos. E agora, a próxima etapa depende de vocês. Para que este espaço continue bonito, a gente precisa da ajuda de todos para cuidar. O dinheiro investido aqui não é do prefeito nem do governador. É o dinheiro de cada um de vocês.”, destacou o prefeito Rodrigo Sacuno.

     

    Foto: Victor Dobbins

    A Prefeitura de Naviraí reforça que a revitalização continuará em fases subsequentes, com o objetivo de restaurar plenamente a segurança e a estrutura do balneário, transformando-o em um definitivo ponto de referência para o lazer, a cultura e o turismo.

