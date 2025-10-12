Doação de órgãos no Humap-UFMS transforma dor em esperança e salva vidas em três estados

Na manhã deste sábado, 11 de outubro, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), em Campo Grande (MS), foi palco de um gesto de amor e solidariedade em meio à dor: a família de uma paciente de 42 anos, vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC), autorizou a doação de órgãos. A decisão, tomada em um dos momentos mais difíceis, já começou a mudar o destino de outras pessoas em diferentes regiões do país.

Foram captados o fígado e as duas córneas, que permanecerão em Campo Grande para beneficiar pacientes locais. Um dos rins foi destinado ao estado de São Paulo e o outro ao Pará, permitindo que vidas sejam salvas a centenas de quilômetros de distância, graças à generosidade da família e à logística coordenada do sistema nacional de transplantes.

O protocolo de morte encefálica foi aberto na tarde de quinta-feira (9) e concluído na manhã de sexta-feira (10). Após a confirmação, a entrevista familiar foi conduzida com acolhimento e empatia pelo enfermeiro Wanderson, da Organização de Procura de Órgãos (OPO), com apoio da enfermeira Fabíola, da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), e da assistente social Tânia. A abordagem sensível foi fundamental para que a família se sentisse segura na tomada de decisão.

Durante a madrugada de sábado, a paciente foi submetida a exames laboratoriais e de imagem para avaliação da viabilidade dos órgãos, compatibilidade e sorologias. A cirurgia de retirada teve início às 8h30 e foi conduzida pelo cirurgião Dr. Gustavo, especialista em transplante hepático no Hospital do Pênfigo, que liderou também a equipe responsável pela captação dos rins. As córneas foram retiradas pela equipe do Banco de Olhos da Santa Casa, sob coordenação do Dr. Sérgio Moreira, com participação ativa da OPO.

A CIHDOTT acompanhou todas as fases do processo, desde a abertura do protocolo, apoio à família, até a efetiva realização da captação. A integração entre o Humap, OPO, Banco de Olhos, Central de Transplantes e outros setores envolvidos foi essencial para garantir um procedimento ágil, seguro e respeitoso — tanto com a doadora quanto com os pacientes que aguardam na fila por transplantes.

O enfermeiro Mayk Penze, chefe da Unidade de Especialidades Clínicas, também foi peça-chave, viabilizando exames e procedimentos cruciais para o sucesso da captação. Sua atuação colaborativa refletiu o esforço conjunto de uma rede comprometida com a vida.

Para a superintendente do Humap-UFMS, Dra. Andrea Lindenberg, a doação representa um exemplo de empatia e humanidade. “A dor da perda é imensurável, mas quando transformada em solidariedade, se torna esperança para outras famílias. Esse gesto mostra o poder do amor ao próximo. Agradeço imensamente à equipe do Humap, à CIHDOTT, à OPO, ao Banco de Olhos, à Central de Transplantes e a todos os profissionais envolvidos. É um trabalho que exige técnica, mas, acima de tudo, empatia”, declarou.

O coordenador da CIHDOTT, Guilherme Henrique de Paiva Fernandes, também ressaltou o impacto da ação. “Este é um exemplo de como a dor da perda pode ser transformada em um ato de amor. A família teve a coragem de tomar uma decisão difícil, mas que trouxe esperança e novos horizontes para quem aguarda por um transplante. Nosso papel é garantir que cada etapa seja conduzida com respeito, técnica e empatia, para que vidas sejam salvas.”

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.