    Japorã recebe Carreta da Justiça nesta segunda e terça

    Nesta segunda e terça-feira, dias 18 e 19, das 7h30 às 16h, em mais uma ação da gestão do prefeito Vitor Cunha-Malaquias, o município de Japorã recebe a Carreta da Justiça,  serviço itinerante da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul,  que percorre os municípios prestando, gratuitamente, atendimentos como ações judiciais,  emissão de documentação, pensão, DNA, divórcio e união estável.

    O atendimento será no Distrito de Jacarei, defronte a secretaria municipal de Agricultura, e será uma grande oportunidade para os moradores de Japorã, Jacarei, Assentamentos e Aldeia Porto Lindo terem acesso rápido e gratuito a Justiça.

    A Carreta da Justiça já veio a Japorã em outras oportunidades, e sempre presta um grande serviço para os moradores, que podem resolver pendências sem custos e sem sair do município.

    Os atendimentos devem deve ser feitos por agendamento até nesta sexta-feira, dia 15, pelo fone whats app (67) 98183-4899, bem como na unidade de saúde da Tagros e em Jacareí.

