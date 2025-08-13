Japorã recebe Carreta da Justiça nesta segunda e terça

Nesta segunda e terça-feira, dias 18 e 19, das 7h30 às 16h, em mais uma ação da gestão do prefeito Vitor Cunha-Malaquias, o município de Japorã recebe a Carreta da Justiça, serviço itinerante da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, que percorre os municípios prestando, gratuitamente, atendimentos como ações judiciais, emissão de documentação, pensão, DNA, divórcio e união estável.

O atendimento será no Distrito de Jacarei, defronte a secretaria municipal de Agricultura, e será uma grande oportunidade para os moradores de Japorã, Jacarei, Assentamentos e Aldeia Porto Lindo terem acesso rápido e gratuito a Justiça.

A Carreta da Justiça já veio a Japorã em outras oportunidades, e sempre presta um grande serviço para os moradores, que podem resolver pendências sem custos e sem sair do município.

Os atendimentos devem deve ser feitos por agendamento até nesta sexta-feira, dia 15, pelo fone whats app (67) 98183-4899, bem como na unidade de saúde da Tagros e em Jacareí.