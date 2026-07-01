Oito detentos fogem de cadeia no Paraná e cinco seguem foragidos

Cinco detentos continuam foragidos após a fuga registrada na madrugada de terça-feira (30) na Cadeia Pública de Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná. Ao todo, oito presos escaparam da unidade, mas três deles já foram recapturados ou se apresentaram às autoridades, conforme informou a Polícia Penal do Paraná (PPPR).

A fuga foi percebida por volta das 3h, durante a contagem dos internos. A partir da confirmação da ausência dos detentos, equipes das polícias Penal, Militar e Civil iniciaram as buscas.

Um dos fugitivos foi localizado por policiais militares ainda durante a madrugada, pouco tempo após a fuga.

Dois presos se apresentaram

Além da recaptura, outros dois detentos retornaram ao sistema prisional de forma voluntária.

Um deles se apresentou na Delegacia da Polícia Civil de Dois Vizinhos no fim da tarde de terça-feira (30), acompanhado por um advogado. Já na manhã desta quarta-feira (1º), outro homem, de 26 anos, também compareceu à delegacia e foi reconduzido à unidade prisional.

Até o momento, a Polícia Penal não informou como ocorreu a fuga nem divulgou os crimes pelos quais os detentos respondem.

Cinco homens continuam sendo procurados

As forças de segurança seguem as buscas pelos cinco foragidos:

Luiz Angelo Alves, 34 anos;

João Paulo dos Passos, 30 anos;

Bruno Henrique Machado da Silva, 31 anos;

Marcos Roberto Toldo, 29 anos;

Marcos Antônio Volff Pereira, 30 anos.

A Polícia Penal pede que qualquer informação sobre o paradeiro dos fugitivos seja repassada de forma anônima pelos telefones 190, da Polícia Militar, 197, da Polícia Civil, ou pelo Disque-Denúncia 181.

Cadeia enfrenta superlotação

A Cadeia Pública de Dois Vizinhos integra a Regional de Francisco Beltrão (R7) da Polícia Penal do Paraná e possui capacidade para 1.615 vagas.

Dados do Departamento de Polícia Penal (Depen) apontam que, até o fim de 2025, a regional abrigava cerca de 3 mil presos, número que representa uma superlotação de 1.385 detentos.

(Com informações Banda B)