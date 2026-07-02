Copa do Mundo: confira os confrontos das oitavas de final

Jogos da próxima fase da competição começam a ser disputados no sábado, 4 de julho

Dia após dias estão sendo conhecidas as equipes que seguem vivas no mata-mata da Copa do Mundo e se mantém na buscam pelo título do campeonato. Quatro confrontos já foram conhecidos, ainda faltam quatro serem definidos. Ao todos, os confrontos serão conhecidos na sexta-feira (03), quando acontece o último da segunda fase da competição, também conhecida como 16-avos, que será entre Colômbia e Gana.

Já garantiram sua vaga para as oitavas de final:

Canadá

Brasil

Paraguai

Marrocos

Noruega

França

México

Inglaterra

Bélgica

Estados Unidos

Ao todo, das 32 equipes que avançaram para a segunda fase, 16 vão para a próxima fase, sendo que 9 já garantiram a vaga e 9 já foram eliminadas.

Confira os confrontos

Sábado, 4 de julho

Canadá x Marrocos – 14h

Paraguai x França – 18h

Domingo, 5 de julho

Brasil x Noruega – 17h

México x Inglaterra – 21h

Segunda-feira, 6 de julho

16h – confronto a ser definido

21h – Estados Unidos x Bélgica

Terça-feira, 7 de julho

13h – confronto a ser definido

17h – confronto a ser definido

Seleções eliminadas

África do Sul

Japão

Alemanha

Holanda

Costa do Marfim

Suécia

Equador

RD do Congo

Senegal

Com informações: Jovem Pan