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03/07/2026
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    Copa do Mundo: confira os confrontos das oitavas de final

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Jogos da próxima fase da competição começam a ser disputados no sábado, 4 de julho

    Dia após dias estão sendo conhecidas as equipes que seguem vivas no mata-mata da Copa do Mundo e se mantém na buscam pelo título do campeonato. Quatro confrontos já foram conhecidos, ainda faltam quatro serem definidos. Ao todos, os confrontos serão conhecidos na sexta-feira (03), quando acontece o último da segunda fase da competição, também conhecida como 16-avos, que será entre Colômbia e Gana.

    Já garantiram sua vaga para as oitavas de final:

    • Canadá
    • Brasil
    • Paraguai
    • Marrocos
    • Noruega
    • França
    • México
    • Inglaterra
    • Bélgica
    • Estados Unidos

    Ao todo, das 32 equipes que avançaram para a segunda fase, 16 vão para a próxima fase, sendo que 9 já garantiram a vaga e 9 já foram eliminadas.

    Confira os confrontos

    Sábado, 4 de julho

    • Canadá x Marrocos – 14h
    • Paraguai x França – 18h

    Domingo, 5 de julho

    • Brasil x Noruega – 17h
    • México x Inglaterra – 21h

    Segunda-feira, 6 de julho

    • 16h – confronto a ser definido
    • 21h – Estados Unidos x Bélgica

    Terça-feira, 7 de julho

    • 13h – confronto a ser definido
    • 17h – confronto a ser definido

    Seleções eliminadas

    • África do Sul
    • Japão
    • Alemanha
    • Holanda
    • Costa do Marfim
    • Suécia
    • Equador
    • RD do Congo
    • Senegal

    Com informações: Jovem Pan

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