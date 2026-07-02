Via Campo inicia recuperação da Ponte Ayrton Senna em Guaíra; trânsito terá pare e siga a partir de 13 de julho

A Via Campo inicia, no próximo 13 de julho, as obras de restauração e manutenção da Ponte Ayrton Senna, em Guaíra. Durante o período de execução dos serviços, o trânsito passará a operar em sistema Pare e Siga, com fluxo alternado em apenas uma das pistas. A medida é necessária para garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários enquanto são realizadas as intervenções.

Os serviços serão executados de segunda a quinta-feira, das 08h às 17h, período em que os motoristas poderão encontrar lentidão ao passar pelo local. A programação foi cuidadosamente planejada para reduzir os impactos à mobilidade e garantir maior previsibilidade aos usuários durante a execução da obra.

A Via Campo também preparou um plano operacional para situações excepcionais como sinistros e panes mecânicas.

As obras fazem parte dos trabalhos iniciais previstos no contrato de concessão do Lote 5 das Rodovias Integradas do Paraná e têm como objetivo preservar uma das estruturas mais importantes da malha rodoviária administrada pela concessionária.

Com 3.800 metros de extensão, a Ponte Ayrton Senna liga os municípios de Guaíra (PR) e Mundo Novo (MS) e recebe diariamente cerca de 8 mil veículos, segundo dados do Governo Federal (2025). Pelo local circulam caminhões carregados com grãos, carnes, insumos agrícolas e produtos industrializados, além de veículos de passeio e ônibus. A Ponte Ayrton Senna também é umas das principais vias de acesso do Paraná ao Paraguai, sendo utilizada por grande número de turistas que vão as compras no país vizinho.

As intervenções proporcionarão mais segurança, conforto aos usuários, melhor fluidez do tráfego e maior durabilidade ao pavimento e à estrutura da ponte.

A primeira etapa da obra será dedicada à recuperação do pavimento. As equipes realizarão a fresagem, procedimento que consiste na retirada da camada desgastada do asfalto, seguida pela aplicação de um novo revestimento, proporcionando uma pista mais regular, confortável e segura para quem utiliza o trecho.

Na sequência, terão início os serviços de recuperação estrutural, que incluem a substituição das juntas de dilatação danificadas, que são os espaços que permitem a expansão e contração natural da estrutura devido a variações de temperatura e umidade, recuperação das estruturas de concreto, restauração das barreiras de proteção (New Jersey), revitalização da iluminação e manutenção de todo o sistema de drenagem existente ao longo da ponte. Essa etapa está prevista para ocorrer até o final de outubro.

Durante esse período, o ritmo de trabalho será intensificado para que as intervenções sejam concluídas no menor prazo possível, reduzindo o tempo de execução e os impactos à rotina dos usuários, sem comprometer a qualidade e a segurança dos serviços.

Segundo o gerente de Obras da Via Campo, Andersom Barroso, a intervenção representa um investimento importante para garantir a preservação de uma estrutura essencial para a logística nacional.

“A Ponte Ayrton Senna é uma das estruturas mais importantes do trecho sob nossa administração e recebe diariamente um fluxo intenso de veículos leves e pesados. Essas intervenções são fundamentais para preservar a estrutura, aumentar a durabilidade do pavimento e oferecer mais segurança e conforto aos usuários. Sabemos que uma obra dessa magnitude gera impactos temporários no trânsito. Por isso, todo o planejamento foi desenvolvido para concentrar os serviços em janelas de trabalho específicas, intensificar o ritmo das equipes e reduzir ao máximo o tempo de interferência na rotina de quem utiliza a rodovia.”

Além da importância regional, a Ponte Ayrton Senna integra o Corredor Bioceânico, rota logística internacional que conecta o Brasil ao Oceano Pacífico por meio do Paraguai, Argentina e Chile. O corredor reduz o tempo de escoamento das exportações brasileiras para os mercados da Ásia-Pacífico e fortalece a integração logística entre os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

A Via Campo orienta os motoristas a respeitarem a sinalização implantada no trecho, reduzirem a velocidade ao se aproximarem da obra e, sempre que possível, programarem seus deslocamentos com antecedência durante o período de execução dos serviços.

As intervenções fazem parte do contrato de concessão da Via Campo, que garante a conservação da infraestrutura, a segurança viária e a melhoria contínua das condições de trafegabilidade nas rodovias sob sua administração. Ao final da obra, a concessionária entregará uma ponte mais segura, confortável e preparada para suportar o intenso fluxo de veículos que circula diariamente por esse importante corredor de integração entre estados brasileiros e países da América do Sul.

Com informações: Ponto da Notícia