    Governo de Mundo Novo dará início asfalto da Estrada do Cascalho na próxima semana

    O Governo de Mundo Novo deu início na próxima semana às obras de pavimentação da Estrada do Cascalho, serão 4 quilômetros de asfalto, com pista de 7 metros de largura, até aproximadamente ao Pesque Pague Tucano.
    A obra é fruto de um convênio firmado entre a Prefeitura de Mundo Novo e a Itaipu Binacional, com gestão da Caixa Econômica Federal. O valor total do investimento é de R$ 2.320.000,00, sendo R$ 1.972.000,00 repassados pela Itaipu e R$ 348.000,00 de contrapartida do município.
    O repasse do recurso ocorreu no final de 2023, mas o início das obras foi adiado porque a Caixa Econômica entendeu que os primeiros 400 metros do trecho fazem parte da área urbana, exigindo um projeto diferenciado para essa parte inicial.
    Antes da aplicação do asfalto, será concluída a instalação de tubulação e a finalização da galeria. Somente após essa etapa, a empresa responsável poderá iniciar efetivamente a pavimentação.

    Segundo a administração municipal, a obra trará avanços importantes para o desenvolvimento turístico e para a mobilidade da população que utiliza a estrada diariamente.

    Texto: Gilmar Prado/Ascom
    Fotos: Raysa Almeida/Ascom

