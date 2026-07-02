Projeto Maestro da Bola novamente tem convênio assinado com esporte de Mundo Novo

O projeto que contempla quase 80 alunos de futsal em Mundo Novo, de forma gratuita, nominalmente chamado Maestro bola, voltará às atividades.
A prefeita Rosária Lucca esteve em Guaíra assinando novamente a parceria com Itaipu, juntamente do diretor de esportes Bruno Leal e o professor regente do projeto Wesley Zafalon.
A Itaipu fornece bolas, coletes e paga o professor para que o mesmo possa treinar as crianças diariamente no ginásio de esportes Sebastião Vermelho, em Mundo Novo.
A responsabilidade que o governo e departamento de Esportes de Mundo Novo tem, é a cedência do ginásio para os treinamentos além de suporte quando há jogos na cidade e viagens para competições.
Renata, irmã do criador do projeto Ricardinho, ex-jogador do Corinthians e campeão mundial em 2002, falou do incentivo que a Itaipu e os poderes têm para com as crianças.