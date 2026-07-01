DOF amplia apreensões e causa prejuízo de mais de R$ 320 milhões ao crime no 1º semestre de 2026

Somente nos primeiros seis meses do ano, unidade apreendeu quase 100 toneladas de drogas e 545 mil pacotes de cigarros contrabandeados

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) encerrou o primeiro semestre de 2026 com aumento expressivo nas apreensões e nos resultados operacionais de combate aos crimes transfronteiriços em Mato Grosso do Sul. Entre janeiro e junho deste ano, as ações do Departamento causaram prejuízo estimado em R$ 323 milhões às organizações criminosas.

No combate ao tráfico de drogas, o DOF apreendeu 96,8 toneladas de entorpecentes nos seis primeiros meses de 2026. O número representa crescimento em relação ao mesmo período de 2025, quando foram apreendidas 82,1 toneladas. O prejuízo estimado ao crime somente com as apreensões de drogas chegou a R$ 252 milhões.

As apreensões de cigarros contrabandeados também tiveram forte crescimento. De janeiro a junho de 2026, o DOF retirou de circulação 545 mil pacotes de cigarros, mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando foram apreendidos 249 mil pacotes.

O enfrentamento ao roubo, furto e utilização de veículos em atividades criminosas também apresentou resultados importantes. No primeiro semestre deste ano, 251 veículos foram apreendidos pelo DOF, número superior aos 243 registrados no mesmo período de 2025. Além disso, 49 veículos com registro de roubo ou furto foram recuperados pelas equipes.

No período, 218 pessoas foram presas em ocorrências relacionadas a crimes transfronteiriços. As ações também resultaram na apreensão de 6,5 toneladas e 1,4 mil litros de defensivos agrícolas contrabandeados.

Para o diretor do DOF, tenente-coronel Wilmar Fernandes, os números refletem o fortalecimento das ações operacionais, de inteligência e do trabalho permanente das equipes na faixa e linha de fronteira.

“Os resultados demonstram o compromisso do DOF com a proteção da sociedade sul-mato-grossense e com o enfrentamento direto às organizações criminosas. O aumento nas apreensões é fruto de planejamento, integração entre as forças de segurança do Estado, além da dedicação dos policiais que atuam diariamente na região de fronteira”, destacou.

O tenente-coronel Wilmar ressaltou ainda a importância das ações integradas desenvolvidas pelo DOF em parceria com outras instituições, como a Operação SULMaSSP, realizada em conjunto com forças de segurança dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, além da Operação Brasil Contra o Crime Organizado, desenvolvida com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal direto com a população para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.

Com informações: Panorama do MS