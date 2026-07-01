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    DOF recebe 27 novas viaturas para fortalecer combate ao crime na fronteira de MS

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Veículos fazem parte do maior investimento já realizado em um único lote para a segurança pública estadual e reforçarão o patrulhamento em áreas estratégicas.

    O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recebeu 27 novas viaturas para reforçar as ações de policiamento ostensivo, preventivo e repressivo na faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul. A entrega faz parte do maior investimento em lote único já realizado na segurança pública do Estado.

    Os veículos foram entregues nesta terça-feira (30), em Campo Grande, pelo Governo de Mato Grosso do Sul, durante solenidade que marcou a destinação de 522 novas viaturas para as forças de segurança estaduais. O investimento total foi de R$ 176 milhões, sendo R$ 51 milhões de emendas da bancada federal.

    As novas viaturas do DOF serão empregadas no patrulhamento da linha e faixa de fronteira, especialmente em regiões estratégicas de combate ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho, roubo e furto de veículos, além de outros crimes transfronteiriços.

    A entrega reforça a estrutura operacional do Departamento, que atua diretamente em uma das principais rotas de entrada de ilícitos no país, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia. O fortalecimento da frota amplia a capacidade de resposta das equipes e garante mais mobilidade nas ações realizadas em áreas urbanas, rurais e de difícil acesso.

    O diretor do DOF, tenente-coronel Wilmar Fernandes, ressaltou que os novos veículos chegam em um momento importante para o fortalecimento das operações na fronteira.

    “As novas viaturas representam mais estrutura, mobilidade e segurança para os policiais que atuam diariamente no enfrentamento aos crimes transfronteiriços. Esse reforço contribui diretamente para ampliar a presença do DOF na fronteira e fortalecer o combate às organizações criminosas”, destacou.

    Além das viaturas, a entrega estadual também incluiu novos coletes balísticos e pistolas, equipamentos que reforçam a segurança e a capacidade operacional das forças de segurança de Mato Grosso do Sul.

    Com informações: Portal do Conesul MS

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