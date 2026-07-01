DOF recebe 27 novas viaturas para fortalecer combate ao crime na fronteira de MS

Veículos fazem parte do maior investimento já realizado em um único lote para a segurança pública estadual e reforçarão o patrulhamento em áreas estratégicas.

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recebeu 27 novas viaturas para reforçar as ações de policiamento ostensivo, preventivo e repressivo na faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul. A entrega faz parte do maior investimento em lote único já realizado na segurança pública do Estado.

Os veículos foram entregues nesta terça-feira (30), em Campo Grande, pelo Governo de Mato Grosso do Sul, durante solenidade que marcou a destinação de 522 novas viaturas para as forças de segurança estaduais. O investimento total foi de R$ 176 milhões, sendo R$ 51 milhões de emendas da bancada federal.

As novas viaturas do DOF serão empregadas no patrulhamento da linha e faixa de fronteira, especialmente em regiões estratégicas de combate ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho, roubo e furto de veículos, além de outros crimes transfronteiriços.

A entrega reforça a estrutura operacional do Departamento, que atua diretamente em uma das principais rotas de entrada de ilícitos no país, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia. O fortalecimento da frota amplia a capacidade de resposta das equipes e garante mais mobilidade nas ações realizadas em áreas urbanas, rurais e de difícil acesso.

O diretor do DOF, tenente-coronel Wilmar Fernandes, ressaltou que os novos veículos chegam em um momento importante para o fortalecimento das operações na fronteira.

“As novas viaturas representam mais estrutura, mobilidade e segurança para os policiais que atuam diariamente no enfrentamento aos crimes transfronteiriços. Esse reforço contribui diretamente para ampliar a presença do DOF na fronteira e fortalecer o combate às organizações criminosas”, destacou.

Além das viaturas, a entrega estadual também incluiu novos coletes balísticos e pistolas, equipamentos que reforçam a segurança e a capacidade operacional das forças de segurança de Mato Grosso do Sul.

Com informações: Portal do Conesul MS