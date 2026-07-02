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    Itaquiraí recebe R$ 130 mil em emenda parlamentar para investimentos na Saúde

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Recurso já foi depositado na conta da Prefeitura e será destinado para os serviços de saúde, com definição conjunta entre a administração municipal e a Secretaria de Saúde

    O Liberal News –

    O município de Itaquiraí recebeu um reforço de R$ 130 mil para a área da Saúde. O recurso, proveniente de emenda parlamentar do deputado estadual Gerson Claro, já foi creditado na conta da Prefeitura e foi viabilizado por solicitação do vereador Luiz Carlos e do vereador licenciado e atual chefe de Gabinete, Valdinei Gubert.

    Foto: Divulgação

    De acordo com Valdinei Gubert, o investimento será destinado ao fortalecimento dos serviços de saúde do município. Segundo ele, a aplicação dos recursos será definida em conjunto com o prefeito Thalles Tomazelli e a secretária municipal de Saúde, Franciele, priorizando as necessidades da população.

    “Esse recurso veio para a Saúde, e agora vamos definir com o prefeito Thalles e com a secretária Franciele quais serão as ações contempladas, sempre pensando no bem-estar da nossa população”, destacou.

    O vereador Luiz Carlos agradeceu ao deputado Gerson Claro pelo apoio ao município e ressaltou a importância da parceria para a conquista de novos investimentos.

    “Em nome da nossa comunidade, agradecemos ao deputado Gerson Claro por mais essa parceria com o nosso mandato. É um recurso importante, que será muito bem aplicado e contribuirá para fortalecer o atendimento prestado à população”, afirmou.

    Edição: Raysa Almeida/Tv Sobrinho

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