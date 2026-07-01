Guarda Municipal cumpre mandado de prisão durante patrulhamento em Guaíra

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso na manhã de terça-feira (30), no bairro Jardim Belvedere, em Guaíra.

Segundo a Guarda Municipal, a equipe realizava patrulhamento pela região quando identificou um homem com características semelhantes às de uma pessoa procurada pela Justiça.

Após a abordagem e consulta aos sistemas, foi confirmado que havia um mandado de prisão em seu desfavor.

O homem foi informado sobre a ordem judicial, encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a realização do exame de lesões corporais e, posteriormente, conduzido à Penitenciária Estadual de Guaíra, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Com informações: Ponto da Notícia