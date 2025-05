Com 75% de aprovação, Riedel aparece como favorito para reeleição em 2026

Em dois cenários estimulados, com e sem a senadora Tereza Cristina, Riedel lidera com 40,3% e 50,1%.

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra que se as eleições estaduais ocorressem agora o governador Eduardo Riedel (PSDB) seria eleito com ampla margem de votos.

Ele desponta como favorito para a disputa à reeleição em todos os cenários apresentados. No principal, o estimulado, aquele em que os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Riedel lidera com 40,3% das intenções de voto.

São quase 15 pontos percentuais na frente da 2ª colocada, a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina (PP), que surge com 25,5%.

(Arte: Thainara Fontoura e Lennon Almeida)

Outro nome testado foi de Renan Contar, o Capitão Contar (PRTB), que perdeu para Riedel em 2022 e agora aparece com 13,6% da preferência.

O Instituto também colocou na lista estimulada o ex-deputado federal e advogado Fábio Trad (PSD), que tem 6,4%. O atual deputado federal Marcos Pollon (PL) fica na lanterninha com 3,4%. Brancos, nulos e indecisos somam 10,7%.

Em um segundo cenário, sem a presença de Tereza Cristina, Riedel sobe para 50,1%. Contar fica com 19,5%, enquanto Fábio Trad e Pollon têm 8,7% e 6,7% respectivamente.

(Arte: Thainara Fontoura e Lennon Almeida)

Na pesquisa espontânea, 75,5% dos eleitores ainda não sabem ou não opinaram sobre a sucessão estadual, o que reforça o caráter ainda preliminar da corrida.

No entanto, Riedel é o nome mais lembrado, com 13,5%, seguido de Tereza Cristina (1,1%) e Reinaldo Azambuja (0,9%). Brancos e nulos foram opção para 6,4% dos entrevistados.

(Arte: Thainara Fontoura e Lennon Almeida)

Diferentes eleitores – Riedel sairia vitorioso em todos os recortes do eleitorado, segundo revela a pesquisa estimulada. O tucano aparece na liderança em todos os grupos analisados. Foi o mais citado tanto entre os homens, com 50,3%, quanto entre as mulheres, com 49,9%…. veja mais em https://www.campograndenews.com.br/politica/com-75-de-aprovacao-riedel-aparece-como-favorito-para-reeleicao-em-2026