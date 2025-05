Governo de Mundo Novo entrega mais de 2 mil kits escolares com recursos próprios

A Prefeitura de Mundo Novo, por meio da secretaria de Educação, realizou nesta semana a entrega de 2.110 kits escolares para os estudantes da rede municipal de ensino. A ação foi possível graças a um investimento de R$ 157.691,90 em recursos próprios do município, reforçando o compromisso da gestão com a educação pública de qualidade.

A prefeita Rosária Lucca Andrade e o vice-prefeito Evaldo Carlos, juntamente com a diretora geral de Educação, Rosângela Borges e vereador Kaudi Filho participaram ativamente da entrega dos kits, que foram organizados de acordo com a faixa etária e a etapa de ensino de cada aluno. A distribuição contemplou desde a Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA), com itens comuns como cadernos, colas, tesouras e massas de modelar, além de materiais específicos para cada fase, como lápis jumbo para os alunos do Jardim e Pré I e canetas esferográficas para os estudantes da EJA.

Segundo a Secretaria de Educação, os kits são destinados ao uso pedagógico dos estudantes nas unidades escolares. Apenas o caderno, lápis e borracha são encaminhados para as residências dos alunos, com o objetivo de auxiliar nas tarefas de casa. Os demais materiais permanecem nas escolas e são utilizados conforme a necessidade das atividades em sala de aula.

A prefeita Rosária destacou que o investimento representa mais do que a entrega de materiais: “Estamos oferecendo condições adequadas para o aprendizado, com ferramentas que estimulam o desenvolvimento escolar desde os primeiros anos. Nosso objetivo é valorizar a educação e garantir oportunidades iguais para todos.”

O vice-prefeito Evaldo também ressaltou a importância da iniciativa: “Investir na educação é investir no futuro da nossa cidade. Os kits escolares representam respeito ao aluno e apoio às famílias.”

Com mais essa ação, o Governo de Mundo Novo reforça seu compromisso com o fortalecimento da educação pública, promovendo inclusão, dignidade e melhores condições de aprendizagem para todos os alunos da rede municipal.

Texto: Gilmar Prado/Ascom

Fotos: Laísa Brischiliari e Raysa Almeida/Ascom