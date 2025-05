Multidão é esperada para palestra de Nikolas Ferreira na EXPOAGRO 2025 de Dourados

A cidade de Dourados se prepara para receber uma das atrações mais aguardadas da EXPOAGRO 2025: o deputado federal e influenciador digital Nikolas Ferreira. Com milhões de seguidores nas redes sociais e forte presença no cenário nacional, Nikolas sobe ao palco do Pavilhão de Eventos do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho nesta sexta-feira (16), às 10h, para falar sobre “A Importância da Comunicação”.

A expectativa em torno da palestra é alta. Caravanas de diversas cidades da região foram organizadas especialmente para prestigiar o evento, que tem entrada gratuita. A estimativa é de que milhares de pessoas compareçam ao local, transformando a manhã de sexta-feira em um dos momentos mais movimentados da feira.

A presença de Nikolas Ferreira, considerado uma das vozes mais influentes da nova geração de comunicadores, promete atrair um público diverso de produtores rurais e estudantes a lideranças políticas e empreendedores do agronegócio. Sua palestra deve trazer reflexões profundas sobre como a comunicação, em um mundo cada vez mais conectado, pode ser uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento do setor agropecuário e para a transformação social.

“A presença de Nikolas Ferreira representa mais que uma atração, é um marco do diálogo entre o campo e as novas vozes da sociedade brasileira. E Dourados, mais uma vez, se coloca no centro desse debate”, afirmou Gino Ferreira, presidente do Sindicato Rural de Dourados.

Nikolas, além de influenciador, é deputado federal por Minas Gerais e tem se destacado por sua atuação em debates públicos, nos quais demonstra como a comunicação pode servir tanto para esclarecer quanto para construir pontes entre diferentes setores da sociedade. Sua vinda a Dourados simboliza não apenas uma palestra, mas um encontro entre o discurso e a prática — entre a juventude conectada e o agronegócio em constante transformação.

A EXPOAGRO 2025, uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste, reafirma com essa programação seu papel como espaço de inovação, negócios e conhecimento. O evento segue até o dia 18 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, com apoio da Prefeitura Municipal de Dourados, da Câmara de Vereadores, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e da SETESC — Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura.