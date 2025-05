Segundo dia do conclave: horários e como será a votação nesta quinta

Sinal que indica a eleição (ou não) de um novo Pontífice já tem horários previstos para acontecer

Começou na quarta-feira o conclave na Capela Sistina, no Vaticano , que vai eleger o Pontífice sucessor do Papa Francisco. Depois da primeira fumaça — preta, indicando que não houve consenso na primeira votação — já há horário para que novos sinais do conclave aconteçam, nesta quinta.

Presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, a “Missa Pro Eligendo Pontifice” (Missa para a Escolha do Pontífice) deu início ao processo. Num dos momentos mais simbólicos da Igreja Católica, a primeira fumaça saiu da chaminé da Capela Sistina por volta das 21h desta quarta-feira (16h em Brasília), indicando — como esperado — que não houve consenso entre os 133 cardeais votantes.

A votação volta nesta quinta-feira, em um ritmo-padrão que deve se repetir nos próximos dias até que o consenso seja alcançado: são quatro votações por dia, duas pela manhã e duas à tarde. No entanto só há previsão de uma fumaça por turno de votação, podendo aparecer às 5h30 ou 7h e 12h30 ou 14h.

O que acontece se o novo Papa

for escolhido no primeiro dia?

Caso o novo Papa seja escolhido já na primeira votação de uma das sessões, a fumaça branca pode aparecer antes do horário previsto, indicando que o quórum de dois terços foi alcançado. Se não houver, a queima com a emissão da fumaça preta ocorre só no segundo horário de cada turno. Após a fumaça branca, o anúncio oficial — o tradicional “Habemus Papam” — costuma ocorrer entre 45 minutos e uma hora depois, com o novo Pontífice se apresentando na sacada da Basílica de São Pedro.