FUMAÇA NO VATICANO

Vaticano tem fumaça preta e fica sem papa na 3ª votação Conclave está no seu 2º dia e 133 cardeais ainda não conseguiram escolher sucessor de Francisco

Os 133 cardeais não elegeram um novo papa na 3ª votação geral do conclave nesta 5ª feira (8.mai.2025). Às 6h51 (horário de Brasília), a chaminé no teto da Capela Sistina soltou uma fumaça preta, indicando que o novo pontífice não foi escolhido e o pleito continua. Para que o novo líder da Igreja seja eleito, são necessários ⅔ dos votos dos 133 cardeais–equivalente a 89 votos. Se a eleição chegar ao número necessário, o cardeal escolhido diz se aceita ou não assumir o papado. Caso aceite, a fumaça branca sai da chaminé, anunciando a escolha do novo papa.

Nesta quinta-feira ainda, os cardeais realizarão duas outras votações no conclave. Até 22 de maio, a eleição para escolha do novo papa será feita 4 vezes ao dia, com 2 pleitos pela manhã e outros 2 pela tarde. Os horários previstos para que as fumaças sejam liberadas no teto da Capela Sistina são (no horário de Brasília):

4ª votação – 12h30 (só se o papa for eleito); 5ª votação – 14h