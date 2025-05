AUMENTO DE VAGAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

O projeto votado pela bancada de MS prevê o aumento de 18 novos deputados para o Congresso

A Câmara dos Deputados se dividiu ao votar o projeto que cria 18 novas vagas para deputados federais: foram 270 votos a favor e 207 votos contrários. De Mato Grosso do Sul, dos oito deputados eleitos para representar o estado em Brasília, sete votaram e foram contrários ao projeto que amplia número de cadeiras.

Em 2023, o STF (Supremo Tribunal Federal) determinou que o Congresso deveria aprovar a ampliação proporcional de cadeiras com base no aumento das populações dos estados registrados no Censo de 2022. Caso o Congresso não decida sobre o tema, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) fará a redistribuição.

A votação foi encampada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB) e após aprovada no plenário, passará para votação no Senado Federal.

Segundo a Mesa Diretora da Câmara, a criação de cada vaga para deputado poderá causar um impacto anual de aproximadamente R$ 3,6 milhões. O aumento de 18 deputados custaria então R$ 64,6 milhões por ano aos cofres públicos.

Confira como votou a bancada de MS:

Beto Pereira (PSDB) – não votou

Camila Jara (PT) – voto contrário

Dagoberto Nogueira (PSDB) – voto contrário

Dr. Luiz Ovando (PP) – voto contrário

Geraldo Resende (PSDB) – voto contrário

Marcos Pollon (PL) – voto contrário

Rodolfo Nogueira (PL) – voto contrário

Vander Loubet (PT) – voto contrário