ESTRUTURA DO CORPO HUMANO

O corpo humano é composto por 84 minerais, 23 elementos da tabela periódica e 30 litros de água, espalhados por 38 trilhões de células que compõem toda a estrutura corporal.

Foi construído do nada pelas partes sobressalentes da Terra que você consumiu, de acordo com um conjunto de instruções escondidas em uma dupla hélice de DNA e pequenas o suficiente para serem transportadas por um espermatozóide. Vocês são borboletas, plantas, rochas, riachos, lenha, pele de lobo e dentes de tubarão reciclados, divididos em suas menores partes e reconstruídos no ser vivo mais complexo do nosso planeta.

O ser humano não está apenas vivendo na Terra, e a Terra.