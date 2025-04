MAIOR PONTE DA AMÉRICA LATINA

A maior ponte sobre lâmina d’água da América Latina, que será construída entre Salvador e a Ilha de Itaparica, custará ao menos R$ 10,4 bilhões, segundo o consenso homologado entre o governo da Bahia e o consórcio responsável pelo empreendimento em fevereiro deste ano no Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).

O valor original do contrato, assinado em 2020, era de R$ 5,3 bilhões. Com a pandemia de Covid-19, o consórcio formado pelas gigantes chinesas China Railway 20th Bureau Group Corporation (CR20) e China Communications Construction Company (CCCC) pediu a atualização do valor, o que travou o início das obras até as partes chegarem ao novo acordo.