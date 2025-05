Quem é ou foi de Mundo Novo nos tempos áureos do Jornal Tribuna do Povo, do professor Jairo de Lima Alves, ao ler essa crônica, irá se lembrar das colunas semanais que circularam por um bom tempo neste jornal mundonovense. Vale a pena recordar. Quando foi revelado ao jornalista quem era o autor, nem ele mesmo acreditou e precisou ver de perto ele escrevendo o artigo seguinte, para acreditar. Com certeza, por um bom tempo, foi a coluna mais lida do jornal. Quem morava em outra cidade e não conhecia os personagens-bichos, ficava perguntando a alguém. Era muito divertido. Para recordar, transcrevo abaixo a coluna “A última bicharada”.

AS TRANSFORMAÇÕES GIGANTESCAS DO REINO DA BICHARADA

Quase trinta anos depois, retornamos nossas atenções para o maravilhoso Reino da Bicharada, que com o tempo se transformou referência migratória para abrigar novos bichos que estão no poder, sucedendo os antigos animais ‘papões’, que outrora tinham as chaves das fechaduras e seus respectivos segredos.

Esse belíssimo Reino que hoje ostenta belas avenidas adornadas por frondosas árvores, tornando-se alusão em todo o reinado, gerando empregos e trazendo um novo rumo a todos os moradores, vem sendo motivo de orgulho para todas as espécies que fazem seus ninhos.

De antemão, lembramos aos nossos leitores que nessa leitura polêmica e de grande questionamento, torna-se difícil distinguir quem é humano e quem é bicho…

O ex-alcaide GAFANHOTO surpreendeu até a bicharada da ‘canhota’ descrente de tudo, fazendo um trabalho valoroso e de grandes conquistas para a população da Beira-Rio, que tinha as sete cachoeiras que sumiram do mapa. Assim, incentivou a chegada de grandes empresas e por conta disso, gerando empregos e muito ‘falatório’ positivo na emissora do ‘pântano’, além de reportagens nas mídias impressas de seus colegas de profissão, os gazeteiros DINOSSAURO e ABELHA.

Aliás, ‘Dino’ tem participação decisiva na criação de alguns personagens pitorescos e memoráveis, tendo veiculado na época em seu ‘hebdomadário’ da Voluntários da Pátria, a maioria das crônicas fictícias da época.

Ainda ‘pançudo’ e mais falador do que antes, o ‘folclórico’ JORNALISTA-RETRATISTA que por longos anos foi o assessor de imprensa do Reino, está agora agasalhado em outra freguesia distante mais de 100 pernadas da fronteira e agora rodeado das araras multicoloridas e de bichanos de seu convívio diário. Aliás, recentemente o ‘manjado’ JORNALISTA-RETRATISTA, com seu jeito de caixeiro-viajante, foi visto abastecendo seu veículo sem cor no Posto de Combustível do amigo JACARÉ, personagem de grande influência no pedaço fronteiriço.

Dessa forma, o grupo político está se perpetuando no poder na administração do Reino, tendo agora o comando da competente e carismática CALOPSITA, profissional de carreira da saúde e que vem mostrando todo o seu potencial de gestora, no ‘caixote’ da Campo Grande.

Sem dúvida, hoje o Reino da Bicharada respira ares de progresso e pleno desenvolvimento em todos os setores, com novos personagens em seu elenco que estão nadando em águas límpidas, comendo raçoes qualificadas, bebendo em pratos de alumínio e ‘degustando’ de caças importadas.

O Parlamento do Reino da Bicharada está hoje todo renovado e praticamente sem nenhuma oposição ferrenha, tendo à frente o edil BEIJA-FLOR sentado no meio da mesa em sua cadeira mais alta do que as demais, e presidindo a Casa de Leis, na abandonada Adjalmo Saldanha.

O jovem e promissor BEIJA-FLOR, que quando criança fazia barbaridades em duas rodas, planeja seguir os passos de seu genitor BÚFALO, que em outra época chegou a se sentar na cadeira mais alta de couro importado no ‘caixote’ da Campo Grande, num mandato distante de 1.460 luas.

O tempo passou e deixou para trás, passagens memoráveis de antigos personagens como os extintos alcaides LOBÃO, ZÉ DOS MACACOS E CARIJÓ, que por longos anos se revezaram no poder por seguidos mandatos. O dono do ‘gigantesco’ quarteirão amazônico deixou uma longa fila de pacientes e fiéis escudeiros que ainda o idolatram, sendo sempre lembrado por sua conduta incontestável e altamente profissional, tanto na política como na saúde de seu povo.

Alguns personagens marcantes do Reino da Bicharada como TARTARUGA DA CARA LARGA, LEÃO TURCO DO BIGODE, QUATI e GANSO estão praticamente desfrutando de merecidas aposentadorias e atualmente só querem sombra, bebida importada, água fresca e comida na hora certa.

Outros figurantes da história do Reino estão atualmente em outra dimensão, como o ex-parlamentar CORUJÃO; o catedrático e ex-secretário de governos TUCANO ; o ex-enfermeiro TAMANDUÁ , o barbudo JIBOIA, mais recentemente o esportista e também ex-parlamentar Pica Pau, entre outros, além do ‘famoso’ PAPAGAIO.

Bichanos inexpressivos e oportunistas como HIENA, ANGOLA, PERDIGUEIRO, POMBINHA, CABRITO e CARRAPATO, tiveram efêmeras passagens pelo Reino da Bicharada nos tempos ‘avermelhados’ que ficaram prá trás e de péssima lembrança para muitos habitantes da terra do café.

Enfim, hoje o novo mundo da Bicharada está povoado de novas personalidades, que não vão aparecer em nenhuma mídia, e simplesmente ficarão no ‘imaginário’ de cada morador.

Exilado e longe da tríplice fronteira, só nos resta torcer para o sucesso dos dias futuros, e que as atitudes comprometedoras fiquem no passado ‘cinzento’ de um mundo em que todos os animais ainda são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. (deu prá entender ?)

De longe, trouxemos na mala bastante ‘saudade’ de uma Era única que ficou na memória de alguns e, torcemos para que as novas gerações amem cada vez mais seus animais de estimação e protejam suas ‘ninhadas’ de personagens peçonhentos. Que o Mundo seja Novo e recheado de conquistas, para um futuro abençoado para os ‘filhotes’, para os netos, para os novos bichanos.

.Qualquer semelhança com fatos e ou acontecimentos, terá sido mera coincidência.

(Marcos Ferreira, ex-morador de Mundo Novo, e atualmente residindo na cidade de Guariba, interior paulista).