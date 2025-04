CCR MSVia QUESTIONADA

Audiências Públicas aconteceram em cidades estratégicas de MS, com o fim de discutir problemas ligados à CCR, concessionárias que tem o compromisso contratual em manter as rodovias transitáveis e promover as necessárias melhorias em sua extensão. Diante da omissão da empresa, a classe política monta um ‘palanque’ para discutir o assunto, ampliando o debate. Mundo Novo hospedou a última Audiência Pública, de um total de oito. Casa cheia no Espaço Conviver, com populares e a presença de agentes políticos, com discursos para todos os gostos, e decepção.

Além da vantagem citada, a CCR lucrou com a arrecadação dos pedágios, apesar da alegação pífia de que o movimento fora aquém das projeções. Ora, de 2014 a 2023 ela faturou R$3.656.854 bilhões. São 21 municípios afetados pelo quadro desastroso, com prejuízos materiais e perdas de vidas humanas. O contribuinte ou usuário do nosso Estado olha para o vizinho Mato Grosso e depara com os seus 345 quilômetros da rodovia duplicados e com as obras de arte previstas no projeto. O questionamento: seria falta de prestígio político de Mato Grosso do Sul?