‘NEGUINHA’ DO PT PRESTA CONTAS DE SUAS AÇÕES

Vereadora Neguinha do PT Articula Emenda e Centro de Educação Infantil Paulo Freire Recebe R$ 50 Mil em Equipamentos

O Centro de Educação Infantil (CEI) Paulo Freire, uma instituição fundamental para a comunidade de Mundo Novo, recebeu um importante reforço em sua estrutura. Graças à articulação da vereadora Neguinha do PT, o CEI foi contemplado com R$ 50 mil em equipamentos essenciais para o cuidado e bem-estar das crianças atendidas.

Os recursos foram viabilizados por meio de uma emenda parlamentar da Deputada Estadual Gleice Jane, atendendo a um pedido da vereadora Neguinha do PT, que demonstra seu compromisso com a educação infantil no município.

A lista de equipamentos adquiridos inclui:

– 12 armários de aço

– 2 aparelhos de ar condicionado de 18 mil BTUs

– 1 bebedouro com 4 torneiras

– 10 cadeiras

– 1 computador completo (com monitor)

– 1 exaustor de grande porte

– 2 escrivaninhas

– 1 mesa com 8 cadeiras para a cozinha

– 1 televisão smart de 40 polegadas

– 2 tatames emborrachados

– 1 projetor Epson

A diretora do CEI Paulo Freire, Valdirene Moraes, expressou sua gratidão em nome de toda a instituição. Ela destacou a relevância da contribuição, afirmando que os novos equipamentos trarão uma significativa melhoria na qualidade de vida de toda a comunidade escolar, proporcionando um ambiente mais adequado e confortável para as crianças.

A vereadora Neguinha do PT, por sua vez, enfatizou o seu profundo carinho pelo CEI Paulo Freire, relembrando que a instituição foi o primeiro centro de educação infantil do município. A parlamentar reafirmou seu objetivo de continuar buscando mais recursos para o CEI, com o intuito de aprimorar cada vez mais o atendimento oferecido às crianças e suas famílias.