GLAUBER BRAGA ENCERRA GREVE DE FOME

Deputado terá 60 dias para defesa antes de votação em plenário; protesto denunciava perseguição e ataque a garantias parlamentares

O deputado federal Glauber Braga, do PSOL-RJ, decidiu na quinta-feira, 17, encerrar a greve de fome que mantinha há mais de uma semana, em protesto contra o avanço do processo que pode levar à cassação de seu mandato na Câmara dos Deputados. A decisão foi tomada após acordo com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que garantiu prazo de 60 dias para a defesa antes de qualquer votação em plenário.

Desde o dia 9 de abril, o parlamentar estava dormindo nas dependências da Câmara e se alimentando apenas com água, soro e isotônicos, como forma de protesto contra o que chamou de “perseguição política”.

“Garanto que, após a deliberação da CCJ, qualquer que seja ela, não submeteremos o caso do deputado ao plenário da Câmara antes de 60 dias, para que ele possa exercer plenamente sua defesa”, declarou Hugo Motta.