VALDOMIRO ALVES GONÇALVES: 9 ANOS DE SAUDADE

Nascido em Cassilândia, então município de Paranaíba, em 1935, faleceu em Campo Grande, em 5 de abril de 2016, vítima de um câncer, Valdomiro Alves Gonçalves. Formado em Direito, foi promotor e procurador de justiça. Na política, elegeu-se deputado estadual em 1967, reelegendo-se em 1970, legislatura em que foi presidente da Assembleia Legislativa em Cuiabá. Em 1974 elegeu-se deputado federal, tendo papel de destaque no processo de criação de Mato Grosso do Sul, tratando especialmente da consolidação dos limites territoriais com o Estado de Goiás.

Com a divisão, elegeu-se deputado em Mato Grosso do Sul, exercendo na primeira legislatura a liderança da Arena e do governo Harry Amorim. Foi presidente da assembleia em 1981 e 1982, sucedendo ao deputado Londres Machado. Em 1982, foi derrotado em candidatura ao Senado, pelo PDS. Em 1991 retornou à Assembleia Legislativa, onde exerceu mandatos até 1999.

Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi, registrou a perca do ex-parlamentar: “É com imenso pesar que recebemos a notícia do falecimento do ex-presidente desta Assembleia Legislativa Valdomiro Gonçalves. Em sua trajetória como homem público, ele sempre demonstrou o mais alto comprometimento com Mato Grosso do Sul. Esta Casa de Leis e os sul-mato-grossenses perdem um homem de inestimável valor. Em nome de toda a Assembleia Legislativa, expresso minhas mais profundas condolências e transmito toda solidariedade à família e aos amigos neste momento tão triste. Que Deus os conforte por esta perda irreparável.”

(FONTE: Assembleia Legislativa MS)