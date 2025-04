IMPEACHMENT CONTRA A PREFEITA ADRIANE LOPES, DE CAMPO GRANDE

O movimento pelo impeachment da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), uniu representantes da direita e da esquerda na adesivagem na manhã deste sábado (5) no Centro da Capital. De acordo com os organizadores, a adesão foi grande e 1,2 mil adesivos foram distribuídos em 60 minutos.

“A população está vivendo na pele toda a incompetência da Adriane”, lamentou a secretária da Juventude do PSB, a advogada Isabela Nantes. Ela disse que os problemas são graves na saúde, com a falta de remédios e médicos nos postos de saúde, na infraestrutura, “os buracos estão acabando com nossos carros”, e na educação, com falta de vagas nas creches.

No cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho, no Centro, o grupo distribuiu 1,2 mil adesivos. De acordo com o empresário Rodrigo Lins, filiado ao partido Novo, faltou material para atender a demanda de quem quer aderir ao movimento “fora Adriane”.

“É má gestão pública”, avalia, para em seguida repetir os problemas da cidade, como falta de médicos e remédios nas unidades básicas de saúde. “Ela diz que não tem dinheiro, mas e afolha secreta, que gastou mais de R$ 386 milhões”, critica, sobre os gastos com o pagamento de supersalários aos secretários e apadrinhados.

Para o empresário Bruno Ortiz (PL), a situação é de calamidade. Ele contou que perdeu dois pneus nos buracos em apenas um dia e teve prejuízo de R$ 300. O prejuízo só não foi maior porque optou por pneus de qualidade inferior porque não compensa gastar muito e perder novamente nas ruas da Capital.

Autônomo e morador do Bairro Paulo Coelho Machado, Dirceu Gregório afirmou que tenta marcar dentista para o filho há 30 dias e não consegue porque o equipamento estaria com problema. Ele disse que 13 unidades de saúde estão com o atendimento odontológico suspenso. Ele também citou que a mãe não conseguiu realizar exame por falta de coletor de urina.

“Queremos a cassação da prefeita, porque a população merece uma gestão pública de qualidade”, vaticinou Lins.

O grupo promete realizar outras adesivagens pelo impeachment de Adriane. Com a popularidade da prefeita em baixa, eles acreditam que a mobilização deve ganhar força, principalmente, após o parecer do Ministério Público Eleitoral pela cassação mediante provas de que houve compra de votos nas eleições de 2024.