A SABEDORIA DIVINA TRAZIDA PELO ARCANJO MIGUEL

No ano 325, no Concílio de Niceia, Constantino, o Grande, criou a Igreja Católica, após um genocídio de 45.000 cristãos, onde os torturou para renunciar à reencarnação. Ao mesmo tempo, os livros religiosos de todas as aldeias do império são coletados e, assim, criam a Bíblia, distorcendo muitos fatos.

No ano 327, Constantino, conhecido como imperador de Roma, ordenou que Jerônimo traduzisse a versão da Vulgata para o latim, mudando os nomes próprios hebraicos e adulterando as escrituras.

No ano 431, foi inventado o culto à Virgem Maria.

No ano 594, foi criada a doutrina do Purgatório.

No ano 610, foi instituído o título do Papa, chefe supremo da religião.

No ano 788, é imposta a adoração de divindades pagãs.

No ano 995, o significado de kadosh (posto de lado) foi alterado para santo.

No ano 1079, foi criado celibato dos padres, uma palavra totalmente católica.

No ano 1090, o Rosário foi instituído, como uma peça devocional.

No ano 1184, foi perpetrada a Santa Inquisição.

No ano 1190, as indulgências passam a ser vendidas.

No ano 1215, a confissão foi imposta aos padres.

No ano 1216, o conto do Papa Inocêncio III sobre o terror do pão, inspirado na mitologia grega, que se transforma em carne humana.

No ano 1311, o batismo infantil foi inventado.

No ano 1439, foi dogmatizado o purgatório.

No ano 1854, criada a adoração à Imaculada Conceição.

No ano 1870, foi criado o estigma de um papa infalível.

As religiões e seus deuses foram criados como meio de MANIPULAÇÃO e NEGÓCIO.

Aos poucos o ser humano vai se despertando; os jovens estão mais esclarecidos e, por mais algumas gerações, a religião católica estará em declínio.

Quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, a partir do grego e do hebraico, confessou, no final das contas, que não tinha conseguido encontrar o significado de duas palavras, e resolveu deixá-las como estavam, apenas latinizando-as. As palavras eram ‘Hosana’ e ‘Aleluia’.

Além disso, havia mais de trinta evangelhos, e o padre Irineu escolheu quatro, argumentando que quatro era o número perfeito. É bom ter uma visão melhor que a religião, uma espécie de fins lucrativos e fica difícil de explicar porque quando uma pessoa se apega a uma religião, para ela ali esta Deus, mas todas as pessoas devem clamar a Deus constantemente para ganhar sabedoria do Alto.

Conforme o conhecimento milenar e a Tradição Primordial, as religiões são uma invenção do homem, mas a Inteligência Universal continua operando e, no tempo certo, fará justiça.