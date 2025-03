LAVINIA SUBIU PARA A MANSÃO ETERNA

Os votos de condolências aos que ficam, alimentando a eterna saudade

De repente, e com apenas dez aninhos de idade e, muito querida e estudiosa, foi chamada à morada eterna. A menina Lavínia estava em tratamento na Capital do Estado, Campo Grande. Filha de Sumaia e neta do casal de jornalistas, Celso Veiga e Neiva, Lavínia entrou em transição, deixando os familiares enlutados. A dor é muito grande, pelo desenlace inesperado, mas o mesmo Deus que deu aos pais e avós este presente, dará o consolo dos céus a cada pessoa que, ao longo de algum tempo, aprendeu a amar esta criatura divina, de sorriso encantador.

A súbita despedida de Lavínia deixa uma lição para todas as pessoas que continuam neste sistema de coisas: a vida aqui é breve e merece ser levada a sério, pois ninguém sabe a hora em que uma voz ressoa para buscar os filhos de Deus, principalmente os que estão espiritualmente preparados. Ela já se encontra junto aos milhares de anjos, como participante da idade da inocência. Em poco tempo de vida, Lavínia cumpriu a sua missão na Terra.