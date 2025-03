MORRE ANTÔNIO DIONIZIO, DA ASSEMBLEIA DE DEUS EM CAMPO GRANDE

Pastor tinha 75 anos e fundou templo no começo da década de 90

O pastor Antônio Dionízio da Silva, 75 anos, morreu nesta terça-feira (dia 25) em Campo Grande. Ele liderou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões, localizada na Capital, desde 1991. O pastor passava por tratamento contra um câncer.

Antônio é pai de Elizeu Dionízio, que foi vereador em Campo Grande e deputado federal. “O senhor o recolheu. E mesmo sem entender tudo, eu confio. Porque sei em quem tenho crido”, escreveu o filho do pastor. Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

O suposto pastor é conhecido no Estado de MS, por ter provocado escândalo na Capital, abandonando a esposa e se casando com outra mulher, auxiliar na Igreja Assembleia de Deus, na rua Brilhante. Após o episódio, a igreja foi dividida, dando origem a dezenas de ministérios na Cidade Morena. A ex-esposa, em viagem, disse à Imprensa que não participará do sepultamento de AnT6io Dionízio.