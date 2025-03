Sebastião Coelho é barrado ao tentar gravar julgamento no STF

Ele é advogado de Filipe Martins e pediu pela prisão de Alexandre de Moraes em 2022

Gustavo Henn-25/03/2025 – 10:58

O desembargador e advogado Sebastião Coelho da Silva foi barrado no plenário da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), onde ocorre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados por trama golpista.

Sebastião tentava entrar fazendo uma filmagem e foi contrariado por funcionários do STF. Ele chegou a receber ordem de prisão do ministro Luís Roberto Barroso por “flagrante delito por desacato e ofensas ao tribunal”, mas foi liberado em seguida.

“Há pouco fui impedido de entrar na sessão de julgamento no STF. Sou advogado de Filipe Martins. E fui preso; depois solto”, disse em vídeo publicado por ele.

O advogado ganhou visibilidade pro pedir a prisão do ministro Alexandre de Moraes, em novembro de 2022, durante uma sessão da CTFC (Comissão de transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor). Na ocasião, ele foi aplaudido de pé por parlamentares bolsonaristas que estavam na discussão.

