A antiga rodoviária de Campo Grande, era muito mais do que um simples terminal de ônibus: funcionava como um verdadeiro shopping integrado, algo distinto da nova rodoviária, que se limita apenas à função de transporte. Naquele tempo, ela era o ponto de encontro da cidade, onde as pessoas iam não apenas para viajar, mas também para passear, assistir filmes, paquerar e fazer compras, como se faz hoje nos shoppings modernos. Com dois cinemas e uma variedade de lojas, o local pulsava com vida e movimento, sendo o “point” da época e deixando uma marca nostálgica na memória de quem viveu aqueles dias vibrantes no coração da capital sul-mato-grossense. A final é da década de 1970.